Bu illerde yaşayanlar dikkat! Belediyelerden binlerce liralık yardım evinize gelecek







ONLARCA BELEDİYE VATANDAŞLARA YARDIM PARASI DAĞITIYOR! BU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN!







Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, halkın refahını sağlamak adına ortak çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da belediyeler de çeşitli destekler sunuyor. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşların, bulunduğu il ya da ilçe belediyesine başvurmaları gerekiyor. Yaşama şartlarının zorlaşması ve kış mevsimi gelişi gibi durumlarda, belediyelerin başlattığı yardım kampanyaları ile dar gelirli vatandaşların cebi hafifletilebilir. Bu kapsamda, olabilecek desteğin olup olmadığını öğrenmek için ilgili belediyelere başvurulmalıdır.Belediye yardımları, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için devam ediyor. Bulunduğunuz ilçenin bağlı olduğu belediye binasına gitmek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurmak ya da ALO 153 hattını arayarak, yardımlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Gençlere destek, bebek yardımı, doğum yardımı, yakacak yardımı ve daha fazlası gibi, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yardım mevcuttur. Bu yardımlar, vatandaşların yüzünü güldürmek ve onlara ihtiyaçlarını karşılamak için devam etmektedir. Gençler için destek, bebek yardımı, doğum yardımı ve yakacak yardımı gibi çeşitli yardımlardan yararlanabilecek olan dar gelirli vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak veya ALO 153 hattını arayarak bu yardımlardan haberdar olabilirler. Ayrıca çeşitli yardımlara faydalanmak için kurumlara ya da ALO 153 hattına başvurmak da mümkündür. Gıda, Erzak Kolisi, Para, Eşya, Kırtasiye, Temizlik Malzemeleri, Yakacak, Süt ve Bebek Maması gibi yardımlarının yanı sıra, Kış aylarında kullanım için Mont ve Bot gibi ürünler için de Kars Belediyesi'nden başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun için, belediyeye ulaşmak ve form doldurmak gerekmektedir.Kendi il sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli vatandaşa, yakacak, eğitim, fatura desteği gibi yardımların açıldığını belirten belediye sayısı bir hayli fazladır. Enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte hayatın zorlaşmaya başladığı günümüzde, dar gelirli vatandaşın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak amacıyla devlet tarafından destekler sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlemiş olduğu yardımlar vatandaşın cebini ısıtırken, diğer taraftan da belediyelerin düzenlemiş olduğu yardımlar da açıklanmaya başladı. Bu yardımlar ise pandemi dönemi sonrasında artan ihtiyaçlar çerçevesinde, devletin desteklerinin yanı sıra, belediyelerin de yardım etmek amacıyla çeşitli yardımlar sunmaktadır. Örneğin Kahramanmaraş Belediyesi engellilere yönelik destekler sunarken, Kars Belediyesi farklı destekler sağlamıştır. Siz de bu yardımlardan faydalanabilmek için, adınıza başvuruda bulunmanız ve en yakın belediye binasından detayları öğrenerek, belediye yardımlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç zamanına göre çeşitlilik gösteren bu yardımlarla, kışın yakacak yardımı, okul dönemlerinde de eğitim yardımları sağlanmaktadır. ALO 153 hattını aramanız durumunda ise bağlı olduğunuz belediye de yardımların açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz.