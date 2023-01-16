GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 12:12

Bu illerde yaşayanlar dikkat! MGM'den acil uyarı geldi... Yağışlar çok kuvvetli geliyor! Tedbirini almadan dışarı çıkan yanar!

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber vatandaşlarda kar beklentileri artarken MGM tarafından uyarılar gelmeye başladı. Ülke geneli çok bulutlu olduğundan ötürü aynı zamanda sis ve pus beklentileri de oldukça fazla. Peki bu hafta kar yağışı var mı? İşte yağışların geleceği iller haberimizde.

GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 12:12
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! MGM'den acil uyarı geldi... Yağışlar çok kuvvetli geliyor! Tedbirini almadan dışarı çıkan yanar!


Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarıları verilirken yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis çevrelerinde olması bekleniyor. Hava şartlarının olumsuzluğundan ötürü tedbir ve önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi tahminler arasında yer alırken Marmara iç ve doğu kesimlerde ise pus etkili olmayı bekliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu olacağından gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı bölümlerinde sağanak yağış gelmesi bekleniyor. Rüzgar ise etkisini gece saatlerinde gösterecek.

EGE



İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi beklenirken etkili hava durumu ise parçalı bulutlu şeklinde ilerliyor. Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi tahminler doğrultusunda.

MGM uyarısı

AKDENİZ

Doğu Akdeniz tarafında sağanak yağış etkili olurken çok bulutlu olan hava ise etkileri arttıracak. Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer bulutlu geçmesi beklenirken günün öğle saatlerinde ise Sivas çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Batı kısımlarda karla karışık yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor. Yağışların ise Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetlenmesi olası bir durum.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahminler doğrultusunda. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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