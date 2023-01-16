Bu illerde yaşayanlar dikkat! MGM'den acil uyarı geldi... Yağışlar çok kuvvetli geliyor! Tedbirini almadan dışarı çıkan yanar!

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarıları verilirken yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis çevrelerinde olması bekleniyor. Hava şartlarının olumsuzluğundan ötürü tedbir ve önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi tahminler arasında yer alırken Marmara iç ve doğu kesimlerde ise pus etkili olmayı bekliyor.
MARMARAParçalı ve çok bulutlu olacağından gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı bölümlerinde sağanak yağış gelmesi bekleniyor. Rüzgar ise etkisini gece saatlerinde gösterecek.
EGE
İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi beklenirken etkili hava durumu ise parçalı bulutlu şeklinde ilerliyor. Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi tahminler doğrultusunda.