Bu illerde yaşayanlar dikkat! MGM'den acil uyarı geldi... Yağışlar çok kuvvetli geliyor! Tedbirini almadan dışarı çıkan yanar!







MARMARA

EGE







AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarıları verilirken yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis çevrelerinde olması bekleniyor. Hava şartlarının olumsuzluğundan ötürü tedbir ve önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi tahminler arasında yer alırken Marmara iç ve doğu kesimlerde ise pus etkili olmayı bekliyor.Parçalı ve çok bulutlu olacağından gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı bölümlerinde sağanak yağış gelmesi bekleniyor. Rüzgar ise etkisini gece saatlerinde gösterecek.İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi beklenirken etkili hava durumu ise parçalı bulutlu şeklinde ilerliyor. Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi tahminler doğrultusunda.Doğu Akdeniz tarafında sağanak yağış etkili olurken çok bulutlu olan hava ise etkileri arttıracak. Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Parçalı ve yer yer bulutlu geçmesi beklenirken günün öğle saatlerinde ise Sivas çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Batı kısımlarda karla karışık yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor. Yağışların ise Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetlenmesi olası bir durum.Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahminler doğrultusunda.