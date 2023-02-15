Bu illerde yaşayanlar kar botlarını çıkarsın! MGM duyurdu: Yoğun kar yağışı 3 gün sürecek!

MGM, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki hava durumunu açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor ve bu illerde kar yağışı bekleniyor. Haritayı paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika gelişmelerini duyurdu.
METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK İLLER BELLİ OLDUDeprem bölgesinde hava durumu, geçtiğimiz hafta etkisi altına alınan kar yağışının ardından parçalı bulutlu şeklinde seyredecek. Sıcaklıklar öğle vakitlerinde kısmen artacağı gibi, zaman zaman eksilere de düşebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'nin deprem bölgesi dahil olarak oluşabilecek tehlikelere karşı uyarı yayınladı. Buna göre, her bölgeye yönelik hava durumu tahminleri yapılmış durumda.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, (Amasya ve Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç bölgelerinin parçalı ve az bulutlu havalarının geçeceği tahmin edilmektedir. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun yağmur ve kar yağışları beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis oluşumu ve çığ tehlikesi riski mevcuttur.
HAVA SICAKLIĞIMevsim normallerinin 2-5 derece altında seyretmesi bekleniyor, ancak önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre ülkemiz genelinde hava durumu normal çerçevede kalacaktır.
RÜZGAR Genel olarak kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısından ve kuzey Ege kıyılarından orta ve doğu Karadeniz kıyılarına doğru giderek artan kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT! Doğu Karadeniz'e Pazar gecesi başlayacak ve Pazartesi gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilen kar yağışı, Rize'nin doğusu ve Artvin çevresinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olacağından, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla birlikte tipi şeklinde yağışın oluşturabileceği olumsuzluklardan dolayı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Çarşamba gününden itibaren Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ardahan ve Kars'ın kuzey çevrelerinde, aralıklı kar yağışlarının beklenmesiyle birlikte, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ve yer yer pus ve sisin oluşabileceği belirtiliyor. Bölgedeki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. GÜNEYDOĞU ANADOLU
Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, güneybatı rüzgarlarının kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyorsa, tedbirli olmak ve dikkatli olmak gerekiyor. ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesi riski nedeniyle, oradaki insanlar dikkatli ve tedbirli olmalıdır. MARMARA
Bölgede kuzey-doğu bölgeleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, parçalı bulutlu gökyüzü ile karşılaşılacak. Güneybatı kesiminde, rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yükseklerin kar yağışlı, doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. EGE
Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve sabah saatlerinde yer yer çisenti ve sisle birlikte don ve çiy görülmesi bekleniyor. AKDENİZ
Günün büyük bölümünde bulutlu hava olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer pus ve sis gözlenmesi bekleniyor. BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu havada, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinde ise kar yağışlı hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çorum, Amasya dışındaki diğer yerlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde Artvin ve Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun yağışlar olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma, don olayı, pus ve sis oluşması muhtemeldir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, eğimli yamaçlarda çığ riski vardır. DOĞU ANADOLU
Hava durumu tahminlerine göre bölgede kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor. Ayrıca bulutlu hava koşullarının geçeceği de tahmin ediliyor.