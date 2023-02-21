Bu illerde yaşayanlar sakın musluk suyu içmesin! Salgın hastalık oradan yayılıyor







SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN DEPREM BÖLGESİNDE SALGIN AÇIKLAMASI. DEPREM BÖLGESİNDE SALGIN TEHLİKESİ...







“SALGINLARA SEBEP OLABİLECEK EN KRİTİK KONU İÇME SUYU”

“MOBİL SU LABORATUVARLARI BÖLGEDE”

“BULAŞICI HASTALIK SALGINI SAPTANMAMIŞTIR”

SUÇİÇEĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanılan deprem korkusundan sonra insanlar şimdide salgın hastalık korkusu yaşıyorlar. Barınma ihtiyacı beraberinde su ve hijyen ihtiyacını da getirdi. Bu durum ise halkta salgın hastalık endişesi yarattı. Detaylar haberimizde…Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesinde açıklama yaptı. Bakan Koca, deprem bölgesinde salgın olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesinde açıklama yaptı. Bakan Koca deprem bölgesi için, "Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir." dedi. Bakan Koca, "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.” Dedi.Koca, salgına yol açabilecek en ciddi sorunun içme suyunun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Yeni kurulan kurulmaya devam edilen toplu yaşam alanları için de birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimliği uygulamamızı aynen sürdürüyoruz. Bu tür afetlerden sonra bilinen en büyük risklerden biri ortam şartlarının hijyen açısından bozulmasına bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşmesi tehlikesidir. Bu kapsamda toplu alanların dezenfekte edilmesi kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyor ve bakiye klor miktarını ölçüyoruz. Eksik olan yerlerde süper klorlama yapıyoruz.Deprem bölgelerinde Mobil su laboratuvarlarının görev yaptığını belirten Koca, “06-17 Şubat 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup yüzde 81,54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında deprem illerinde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay dışındaki bütün illerde süper klorlama yapılmış olup klorlamaya devam edilmektedir. Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Urfa, Kilis ve Osmaniye’de belediyeler de sistemsel klorlama yapmakta olup sahada ekipler uygun görmedikleri yerlerde klor tablet ile de klorlama yapmaktadır” ifadelerini kullandı. “YAPILACAK DUYURUYA KADAR AMBALAJLI SULAR TERCİH EDİLMELİDİR” Suyun bulanıklığının azaldığını anlatan Koca, şöyle devam etti: Şebeke hasarları ve kaynakta meydana gelen olumsuzluklardan dolayı su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik için kullanılmalıdır. Malatya ilimizde şebeke suyu mevcut olmasına rağmen, kaynakta sıkıntı olduğundan, süper klorlama etkin olmamaktadır.Koca, test edilen 2 milyon 632 su örneğinin yüzde 77'sinin mikrobiyolojik olarak kabul edilebilir olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Çadır kentlerimizde, depremzedelerimize içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tankerlerle gelen kullanma suyu ise klorlanmaktadır. Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır dedi.Bölgede görülen hastalıklar hakkında bilgi veren Koca, şu ifadeleri kullandı: Depremden etkilenen 11 ilde de stabil seyrettiği görülmüştür; Kahramanmaraş ilinde bir suçiçeği vakamız mevcut olup hasta izolasyona alınmıştır. Akut bağırsak enfeksiyonu olgularında sayıca artış olmakla beraber salgın tespit edilmemiştir. Gaziantep ve Osmaniye’de rotavirus enfeksiyonu, Adıyaman’da rotavirus ve adenovirus enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen az sayıda hastamız bulunmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu yoktur. Grip ve benzeri hastalıklarda sayı artmakla beraber salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Bildirilen sarılıklar yeni doğan sarılığı olup bulaşıcı sarılık saptanmamıştır.