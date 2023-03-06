Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! MGM uyardı: Sağanak yağış 3 gün sürecek!







METEOROLOJİ UYARDI. BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYOR. DEPREM BÖLGESİNDE VE ÇADIR KENTLERDE FIRTINA VE YAĞMURA DİKKAT!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI







ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

KIRKLARELİ °C, 13°C



KOCAELİ °C, 12°C

Meteoroloji raporuna göre, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgede hafif sağanak yağışların olması bekleniyor. EGE

Meteoroloji raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışların beklendiği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

AKDENİZ



ADANA °C, 23°C

ANTALYA °C, 16°C



HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. K.MARAŞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olacağı ancak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı da tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.Hava sıcaklıkları, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında olacakken, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği öngörülüyor.Meteoroloji , Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıklamıştı. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği öneriliyor. Ayrıca, raporda belirtildiği gibi, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) rüzgar beklendiği belirtiliyor. Bu nedenle de yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski olduğunu açıkladı. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği öneriliyor. Ayrıca, raporda Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiği ve bu durumun ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinde azalmaya neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle de vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.Meteoroloji raporuna göre, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin güney ve doğusunda ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışların olması tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışların beklendiği tahmin ediliyor. Ancak, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rapor ayrıca, Doğu Akdeniz'de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yağmur beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği de raporda belirtiliyor.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde aralıklı yağmur beklenirken, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur yağabileceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine işaret ediyor.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurluMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yağışların olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek olan yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde de görülebileceği belirtiliyor. Rapor ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ve kıyılarda kuzeyli yönlerden, iç kesimlerde ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bölgede bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunduğu belirtiliyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde yağışların olması bekleniyor. Bölgenin batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde ise kar şeklinde görülecek olan yağışların Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Bölgede bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu ve bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiği de raporda yer alan diğer bilgiler arasında.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Rapor ayrıca, bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımının beklendiği de belirtiliyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu