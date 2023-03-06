Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! MGM uyardı: Sağanak yağış 3 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olacağı ancak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı da tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
METEOROLOJİ UYARDI. BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYOR. DEPREM BÖLGESİNDE VE ÇADIR KENTLERDE FIRTINA VE YAĞMURA DİKKAT!Hava sıcaklıkları, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında olacakken, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji , Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıklamıştı. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği öneriliyor. Ayrıca, raporda belirtildiği gibi, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) rüzgar beklendiği belirtiliyor. Bu nedenle de yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski olduğunu açıkladı. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği öneriliyor. Ayrıca, raporda Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiği ve bu durumun ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinde azalmaya neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle de vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARAMeteoroloji raporuna göre, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin güney ve doğusunda ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 14°C
Meteoroloji raporuna göre, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgede hafif sağanak yağışların olması bekleniyor. EGE
Meteoroloji raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışların beklendiği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışların beklendiği tahmin ediliyor. Ancak, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rapor ayrıca, Doğu Akdeniz'de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.
ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yağmur beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği de raporda belirtiliyor. ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. K.MARAŞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde aralıklı yağmur beklenirken, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur yağabileceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine işaret ediyor. BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı yağışların olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek olan yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde de görülebileceği belirtiliyor. Rapor ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ve kıyılarda kuzeyli yönlerden, iç kesimlerde ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bölgede bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunduğu belirtiliyor. AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde yağışların olması bekleniyor. Bölgenin batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde ise kar şeklinde görülecek olan yağışların Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Bölgede bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu ve bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiği de raporda yer alan diğer bilgiler arasında. ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgenin hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Rapor ayrıca, bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımının beklendiği de belirtiliyor. ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu