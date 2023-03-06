Bu illerde yaşayanlar tedirgin! 10 şiddetinde deprem beklentisi açıklandı: Önlemler peş peşe geldi!







En Fazla Sarsılacak Yer







10 Şiddetinde Deprem

Tsunami İçin Dikkatli Olun

İstanbul için beklenmekte olan büyük deprem hakkında Prof. Dr. Okan Tüysüz’den büyük açıklamalar geldi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından gözle İstanbul’da beklenilen depreme çevrilmişti. Bu çevrilme üzerinde Okan Tüysüz deprem ile hangi ilçenin ne kadar etkileneceğini açıkladı.İstanbul ve çevre kesimlerinde en çok sarsılacak olan yerlerin deniz kesimleri olduğu dile getirildi. İstanbul’un ya da Marmara’nın denize bakan kesimlerinde büyük sarsıntılar meydana gelecek.Oluşacak olan depremler, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına denk düşmüyor. İyi bir bina buna karşı koyabildiğini belirten Okan Tüysüz en azından da buradaki beklentinin binaların çökmemesi olduğunu da dile getirdi. 1 milyon 160 bin bina bulunmaktadır ve bu durumun 5 – 6 bini depreme dayanıklı değildir. Okan Tüysüz aynı zamanda ‘’ Sahil kesimi 10 şiddetini görecek. 7,6’lik depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek. Kötü bir zemin olduğunda da deprem dalgaları büyüyecek.’’ Şeklinde açıklamasını devam ettirdi. ‘’Birinci Köprü de depremi yoğun bir şekilde hissedecek. Asya ve Avrupa yakasındaki sahile yakın kesimde de sarsıntılar yoğun olarak artacak.’’ Hatay veya Maraş’ta zemin sıvılaşması olayı sürekli görülmüştür. İstanbul’da da sıvılaşma beklentisi olan yerler bulunmaktadır. Vatan Caddesi, Lykos deresi gibi yerlerin eski dere yatakları bulunmakta. Bu durumda da sıvılaşma ihtimali var.İstanbul Kocaeli yarımadasından gelen derelerin getirmiş olduğu çamurlu alanlar bulunmakta. Bu çamurlar depremde çukurluklara doğru hareket ettikleri anda tsunami oluşabilir.