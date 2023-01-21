Bu illerde yaşayanlar tir tir titreyecek! Meteoroloji listeyi verdi: O günden sonra kar kış kıyamet geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dönemde havaların ısınmasıyla birlikte kar yağışı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber verdi. Meteorolog Kerem Ökten 24 Ocak'a dikkat çekti ve 50 ilde kar beklendiğini söyledi. İstanbul kar yağışı beklenen illerden biri. Bununla da kalmıyor, şubatta doğudan daha çok kar haberleri geliyor. Kar uyarıları meteorologlardan ve uzmanlarda peş peşe gelmeye başladı. Yapılan açıklamalarda tam 50 ilde yoğun kar yağışlarının görüleceği bildirildi. Sarı ve turuncu alarmlar 19 il için kodlanırken Meteorolog Kerem Ökten de kar yağışı tarihini açıkladı. Ökten, açıklamasında bu kez Balkanlar'dan yurda soğuk bir cephe açıldığını belirtirken İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışının beklenildiğini aktardı. İşte meteoroloji kurumunun açıklamasına göre kar yağışı beklenen iller..
PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİ KAR GELİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar ve Pazartesi günü Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı olacağını duyurdu. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Balkanlardan 24 Ocak'a kadar yağan kar yağışının tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklediklerini söyledi. Bu tarihten itibaren ülke genelinde kara kış etkisini göstermeye başlayacak. Gelen son verilere göre Pazar günü 22 ilde kar yağışlarının başlaması beklenirken, Pazartesi günü ise 28 ilde kar yağışları etkili olacak. Öte yandan Lodos Tayfunu, hafta sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin birçok ilini etkilemeyi sürdürecek.
24 OCAK'TAN SONRA HAVA SOĞUK OLACAKÖte yandan meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bilinmeyen bir kar sisteminin yaklaştığını ve bunu takip ettiklerini söyledi. Ökten, Lodos'un etkisiyle havaların üç gün sonra daha sıcak olacağını ve 24 Ocak'a kadar böyle devam edebileceğini söyledi. Bundan sonra havaların soğumaya başlayacağını belirten meteoroloji uzmanı, gücü ve alanı bir kar sistemi olduğunu dile getirdi.
Meteorolog Kerem Ökten yaptığı açıklamada önümüzdeki şubat ayına vurgu yaptı. Ökten şu cümleleri kullandı; “Ay sonunda kar yağışı sistemini takip etmeye devam edeceğiz. Böyle olmasının nedeni; Şubat ayında doğudan bir canavarın gelme ihtimali. Mavi daire sütunun ortasında olduğu süreçte onu serin hissediyorduk. Kırmızı maviyi öldürdüğünde ise, kutup soğukları başlar.