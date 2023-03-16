Bu illerde yaşayanlara dev kıyak devletten! 24 ay ödemesiz, 0,69 faizle kredi verilecek: Sorun çözülüyor!

Büyükşehirler başlangıç olarak kentsel dönüşüm seçenekleri sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm için çalışmaları başlatacak. Kentsel dönüşüm planlamaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.
KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATI !İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirleri ile başlanarak kentsel dönüşüm planlamaları yapılmaktadır. Olabildiğince uygun faiz seçenekleri ile kredi desteği gerçekleştirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acil kentsel dönüşüm uygulanması gereken konutlar için yeni finansman modeli uygulayacak.
Kentsel dönüşüm problemi için çözüm yolları sunulmaktadır. Bağımsız olarak ev sahipleri ve konut üreten kişilere 0,69 faiz, 2 yıl karşılıksız ödeme imkanı sunarak kredi sağlayacaklardır. Türkiye'de bu model ilk defa uygulamaya konulacak. 'Kiralık konut üreticisi' modeli uygulanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Kentsel Dönüşüm Finansman Modelini gerçekleştirme kararı aldı. Hızla kentsel dönüşüme girmesi gereken konutlar için çözümler sunuldu. İlk model için konut üreticisi ile bağımsız sahipler uygun şartlar kapsamında kredi imkanı sunacaktır. Ev sahipleri hak kaybına uğramayacaklar. İkinci model ise ada bazlı kentsel dönüşüm uygulamasını konut üreticileri gerçekleştirecek. Konut üreticisi maliyeti uygun destek sağlayacak ve deprem için daha sağlam binalar arttırılacaktır. İki model için de KGF (Kredi Garanti Fonu) desteği alınacak ve konu üreticisi, bağımsız bölümler kişilerine de kredi imkanı sağlanacaktır. 6 Şubat 2023 tarihi öncesinde çalışmalara başlanan model üçte ise kiralık konut talebi artacak, kira fiyatlarında gerçekleşen artışlar engellenecektir. Kiraların fiyatları, yükselişleri üst limit belirlenerek devlet tarafından yapılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, mart ayı belediye meclis toplantısı içerisinde yaşanılan deprem felaketi ardından önemli çalışmalara adım atılacağı, kentsel dönüşüm karşıtlarının ders alması ve milletten af dilemesi gerektiğini belirtti. Tevfik Göksu, İstanbul içerisinde en düşük 1 milyon TL kredi ile 2 yıl karşılıksız 0,69 faiz oranı seçenekleriyle faydalanabileceğini açıkladı.