Bu illerdeki ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 1 Eylül'den itibaren başlıyor: Artık zorunlu oldu













126 BİN DOSYA ARABULUCU İLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMAYA ÇALIŞILACAK!

ARABULUCULUKTA BAŞARI ORANI YÜZDE 69

Yükselen enflasyon ve emlak piyasasındaki artan talep nedeniyle çoğu ilde daire kiraları geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Konut fiyatları yükseldikçe, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar yoğunlaştı. Bazı ev sahipleri kira borçlarından, bazı kiracılar ise haksız fiyatlardan şikayetçi.Bunlara ek olarak, Türkiye'de her yıl yaklaşık 126.000 dava şu nedenlerle açılmaktadır: komşu anlaşmazlıkları, barınma sorunları, evlilik anlaşmazlıkları. Birçok davayı kapsayan bu konularda yeni bir karar alındı. Bu nedenle tarafların dava açmadan önce arabulucularla görüşmeleri gerekmektedir.Tedbirler, örneğin kira, mülk ve komşu anlaşmazlıklarını içeren 126.000 dava uygulamaya konuldu. Mevcut davalar için bir uzlaşma aşaması yapıldı. Bu durumlarda taraflar arabulucu ile 4 hafta boyunca müzakere eder ve herhangi bir sonuca varılamazsa davaya devam edilir. Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle arabulucular 4 milyon 26 bin 754 belgeyi çözmeye çalıştı. Bu müzakerelerin 3 milyon 715 bin 770'i sonlandırılırken, 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı.Arabuluculukla ilgili davaların çözülme oranının yüzde 69 olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuğun kapsamını genişletmek için adımlar attı ve "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kira, komşu ihtilafları ve barınma gibi uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartı getirilmesine karar verildi. Dava açmadan önce tarafların bir arabulucuya başvurması gerekir. Ayrıca 1 Nisan'dan itibaren 126 bin dosya taraflarla görüşülmek üzere arabuluculara gönderilecek.