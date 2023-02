Bu illere TOKİ konut yağmuru! Kenarda köşede birikmişi olan ev sahibi olacak!

TOKİ'DEN SONRA ŞUBAT MÜJDESİ AZ EVVEL GELDİ! YASTIK ALTINDA, BANKADA 303.755 TL'Sİ OLANA 90 M2 2+1, 3+1 DAİRE! İSTANBUL, İZMİR, DİYARBAKIR...







TOKİ DEĞİL BU KEZ İLAN.GOV.TR'DEN YENİ İLANLAR YAYIMLANDI!

Binlerce vatandaş her yıl TOKİ’nin yapacağı projeleri bekliyor, dar gelirli ailelere umut ışığı olmaya devam eden TOKİ yeni bir kampanya açıkladı. Detaylar haberimizde…TOKİ 250 bin toplu konut projesi kapsamında 81 ilde çekilişlere devam ediyor. Bu arada TOKİ'ye başvurmayan ya da kurada adı geçmeyen vatandaşlar da ev sahibi olmak için başka yollar aramaya başladılar. Bu durumda icradan satılık evler ön plana çıktı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere onlarca şehirde uygun fiyatlara satılık 2+1 ve 3+1 daireler bulunmaktadır. İşe alım başlangıç zamanı her mülke göre değişir. Örneğin evinde birikmiş parası olan ya da banka hesabında 303.755 TL olanlara Çanakkale'de 90 m2 2+1 daire KDV’si %1 olan bu dairelerin başvuru başlangıç tarihi 07.03.2023’te sakın kaçırmayın. Detaylar haberimizde… TOKİ'nin projesinden sonra her yerde ev reklamları yayınlanmaya devam etti. Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde konut satışları düşük fiyatlarla yapılıyor. Şubat 2023'ten itibaren alımlara başlanacak olan kat mülkiyetleri şimdiden yoğun ilgi görüyor. "400 TL'den aşağı daireniz var mı?" diye soranlara müjde. İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Çanakkale ve daha birçok ilde çok uygun fiyatlarla satılık 2+1, 3+1 daireler. Kaçıran kişi kafasını taşa çarpıyor! Yeni yazı ile ilgili tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.Çanakkale'de 90 m2 303.755 TL'lik 2+1 daire %1 KDV oranıyla satılıyor. 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/03/2023 - 10:19 Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2023 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2023 - 10:19 Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2023 - 10:19 Yapılan açıklamada, ''Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/51 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.'' ifade edildi. Bu arada TOKİ'nin 250 binlik toplu konut projesi kapsamında çekiliş devam edecek.