









81 İLDE TOPLU KONUT PROJESİ (TOKİ)







Bu illere TOKİ piyangosu vurdu! 2+1 3+1 sıfır daireler yok fiyatına satışta: Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olun! Kahramanmaraş depremi sonrası TOKİ konut projeleri artış gösterdi. Milyonlarca kişinin evsiz kaldığı Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye kolları sıvadı ve yardım kampanyalarına başladı. Bunun yanında da devlet tarafından toplu konut projelerinde artış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. TOKİ konutları tüm Türkiye'de 81 ilde başlayacak! Peki fiyatlar nasıl olacak, depremzedeler TOKİ konutlarından nasıl yararlanacak? İşte detaylar...Kahramanmaraş'ta ard arda yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin etkisi ile evsiz kalan milyonlarca vatandaş için devlet kolları sıvadı. 2+1, 3+1 toplu konut projelerine 81 ilde girişecek. Deprem yaralarını sarmak için başlatılan bu proje ile birlikte uygun fiyatlar ile ev sahibi olunması amaçlanacak. Depremzedeler için toplanan yardım paraları ile birlikte bu evlerin yapımı tamamlanacak. TOKİ'den alınacak bir evin fiyatı ise 400 bin TL. Devlet 200 bin TL ödeme desteği sağlayacak. Bazı depremzedelerin ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. Bu depremde evsiz vatandaş kalmayacak.Bütçesi düşük olan TOKİ evleri aynı zamanda depreme dayanıklılığı ile de bilinmektedir. Depreme dayanıklı olarak yapılan TOKİ konutlarında talepler ise bir hayli fazla. TOKİ projesi ile ev almak isteyen, bütçesi olmayan kişiler toplu konut projelerine başvuruda bulunmak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Depremden zarar gören vatandaşların ödemeleri devlet tarafından karşılanacak.