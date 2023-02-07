Bu illeri yoğun kar yağışı vuracak: MGM 25 il için alarm verdi!







ŞUBAT AYINDA KAR YAĞIŞI: THY SEFERLERİ VE FERİBOTLAR İPTAL, DOĞU BÖLGELERİNDE BUZ KESTİ







THY HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 238 SEFERİ İPTAL ETTİ!

KÖYLERE GİDEN YOLLAR KAPANDI!

KAR NEDEN YAĞAR?

Şubat ayında soğuk havaların etkisi altına giren Türkiye'de meteoroloji tarafından kar yağışı hakkında uyarılar geldi ve THY, İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti.5,6,7,8 ve 9 Şubat 2023 tarihinde Türkiye geneline hakim olan soğuk ve yağışlı hava etkisini arttırmaya başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok şehrine kar yağışının geleceği uyarıları yapıldı. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, bugün Anadolu tarafında karla karışık yağmurun başlayacağını ve saat 3-6 arasında tam olarak yağışın başlayacağını açıkladı. Ayrıca İstanbul'un batı yakasında rüzgarın saatte 90 km'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan dün ve bugün 72 iç, 166 dış olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi. Türkiye kurak geçen günlerin ardından soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı kentlere mevsimin ilk karı düşerken, birçok şehirde de yerleşim yerlerinin yolları kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar soğuk nedeniyle çalışmadı, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu.Van'da yoğun kar nedeniyle kapanan 347 yerleşim yerinden 305'inin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı. Ulaşıma kapanan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 160, Elazığ'da da 210 köy yolunda çalışmalar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.Kar, atmosferdeki su buharının donma süreci sonucu oluşan beyaz, buz gibi partiküllerdir. Bu partiküller, bulutların içinde su buharı şeklinde bulunur ve soğuyunca buz kristalleri olarak düşer. Kar yağması için, hava sıcaklığının bulutların içinde 0°C veya daha aşağısında olması gerekir. Kar yağması, atmosferdeki nem oranı, hava sıcaklığı ve rüzgar hızı gibi çevresel faktörlere bağlıdır. Kar yağması, hava sıcaklığının bulutların altındaki yerde 0°C veya daha aşağısında olduğu alanlarda daha yaygındır. Soğuk hava masaları, kar yağmasının yaygın olduğu yerleri belirler ve genellikle Kuzey Kutbu ve Antarktika'da bulunurlar. Kar yağması, pek çok faydalı etkisi olan bir meteorolojik olaydır. Öncelikle, toprak suyunu depolar ve toprak nem oranını artırarak tarım ve bitki yetiştirme için gerekli olan su miktarını sağlar. Ayrıca, kar, insanlar için kayak ve diğer açık hava aktiviteleri için mükemmel bir ortam sunar. Ancak, kar yağması aynı zamanda zararlı etkilere de neden olabilir. Özellikle, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz ve kar tabakaları, yolların ve demiryolların kapalı kalmasına, ulaşım sorunlarına ve hatta ev ve iş yerlerinin hasar görmesine neden olabilir.