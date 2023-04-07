









MİGROS MARKETTEN RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ







Bu indirim kaçırana pahalıya patlayacak! Migros'ta ayçiçek yağı fiyatları yere serildi: Fiyatını gören üçer üçer alıyor! Migros market yine dev bir indirim yaptı. Markette 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları kapış kapış gidecek. 5 litrelik ayçiçek yağını stoklamak isteyenler için güncel fiyatlar haberimizde...Ramazan bayramı öncesinde ayçiçek yağında inanılmaz bir indirim. Geçtiğimiz senenin en çok zamlanan ürünlerden biri olan ayçiçek yağındaki bu indirim haberi herkesi tatmin edecek cinsten. İşte detaylar...Ayçiçek yağı fiyatları enflasyon nedeniyle ve de savaş yüzünden ciddi şekilde yükselmişti. Bu yükseliş nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaş ne yapacağını bilmiyordu. Hükümet bunun üzerine harekete geçti ve fiyatların düşmesi için teşvik uygulamasında bulundu. Migros markette Ramazan ayına özel olarak müthiş indirimler başladı. İşte ayçiçek yağı için yapılan o dev indirimler ve diğer ayrıntılar...Ayçiçek yağının litresi 30 TL ve 50 TL olarak bulunuyor. Migros ise bu fiyatların dışına çıkarak çok büyük bir indirim yaptı. Migros Market ayçiçek yağındaki mevcut olan fiyatlarını 119 TL, 73 TL ve 69 TL yaptı.