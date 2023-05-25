26 Mayıs 2023 BİM indirimli ürünler listesi heyecan verici ürünlerle dolu! Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında sadece 39 TL'ye satılan Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık, 9.999 TL'ye satılan KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet ve 99 TL'ye satılan Hot Wheels Canavar Kamyonlar bulunuyor. Bu Cuma BİM'de satışa sunulacak olan diğer indirimli ürünleri de haberimizde bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamanızı öneririz! BİM'deki bu fırsatları değerlendirerek bütçenizi koruyabilirsiniz.
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 01:21
Bu indirim kaçmaz! BİM 26 Mayıs kataloğu yayımlandı: O ürünler sadece 9,90 TL! Cuma fırsatını gören akın edecek
26 Mayıs BİM kataloğu büyük fırsatlarla dolu! Kumtel Turbo Çift Cam Siyah Ankastre Set 4.499 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129 TL ve Metal Patates Soğan Kovası 89 TL gibi indirimli ürünler sizi bekliyor. Bunun yanı sıra elektronik eşyalardan ev tekstiline kadar birçok ürünü BİM aktüel ürünler kataloğunda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 01:21