Bu indirim kaçmaz! BİM 26 Mayıs kataloğu yayımlandı: O ürünler sadece 9,90 TL! Cuma fırsatını gören akın edecek







BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ







26 Mayıs 2023 BİM indirimli ürünler listesi heyecan verici ürünlerle dolu! Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında sadece 39 TL'ye satılan Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık, 9.999 TL'ye satılan KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet ve 99 TL'ye satılan Hot Wheels Canavar Kamyonlar bulunuyor. Bu Cuma BİM'de satışa sunulacak olan diğer indirimli ürünleri de haberimizde bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamanızı öneririz! BİM'deki bu fırsatları değerlendirerek bütçenizi koruyabilirsiniz.