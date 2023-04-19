Bu indirimi kaçıran başını taşlara vuracak! BİM 28 Nisan'da 6,75 TL'ye satacak!

Bim, 28 Nisan 2023 tarihli kataloglarında birçok yeni ürün ve indirim fırsatı sunuyor. Bu hafta Bim kataloglarında, gıda ürünlerinden ev tekstiline, teknolojik ürünlerden spor malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Özellikle evde yemek yapmayı sevenler için farklı mutfak gereçleri, yemek takımları ve baharatlıklar yer alıyor. Teknoloji meraklıları için akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar, powerbankler ve çeşitli diğer aksesuarlar da kataloglarda yer alıyor. Spor yapmayı sevenler ise fitness malzemeleri ve spor ayakkabıları gibi ürünlerden yararlanabilirler. Bim kataloglarında ayrıca çocuklar için oyuncaklar, bebek bakım ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi birçok ürün de bulunuyor.
BİM, herkesin ihtiyacına ve zevkine uygun ürünleri indirimli fiyatlarla sunuyor. Bim 28 Nisan 2023 katalogları, birbirinden cazip fırsatlarla dolu. Elektrikli bisikletten katlanır vitesli bisiklete, dijitsu televizyondan robot süpürgeye, Philips buhar jeneratörlü ütüden termos tefal markalı ürüne kadar birçok ürün farklı fiyat ve taksit seçenekleriyle alıcılarını bekliyor. Ayrıca, indirimli züccaciye ürünleri de alışveriş listelerine dahil edilecek. Bu haftanın fırsatları, Bim Aktüel'in öncelikli konusu haline gelmiş durumda.
Bim Aktüel listeleriyle ilgili bir haber paylaşıldı. 28 Nisan 2023 kataloglarında, züccaciye ürünleri, bebek ürünleri ve oyuncaklarda indirimler olacağı belirtiliyor. Züccaciye ürünleri arasında LAV markalı kahve yanı su bardağı, meşrubat bardağı, cam kapaklı saklama kabı ve karen modellik kase altılı olarak satışa sunulacak. Chef's Pro tek fiyat çelik ürünleri, krep tavası ve Naturelove bambu mutfak gereçleri de indirimde olacak. Mehtap karnıyarık tenceresi, derin tencere ve tava gibi ürünler de bu haftanın fırsatları arasında yer alacak. Ayrıca, kaymaz banyo taburesi, metal kapaklı bölmeli deterjanlık ve metal kayık organizer gibi ürünler de indirimde olacak.
Bim'in 28 Nisan 2023 tarihli Aktüel kataloglarında züccaciye ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri ile oyuncaklar indirimli olarak sunuluyor. Kahve ve meşrubat bardakları, cam kapaklı saklama kabı, kase setleri, çelik mutfak ürünleri gibi züccaciye ürünleri, Mehtap marka tencere, deterjan hazneli mob kare siyah yedekli tuvalet kağıtları, kaymaz banyo taburesi, metal kapaklı bölmeli deterjanlık gibi ev ürünleri, silikon mama önlüğü, biberon, bebek küveti gibi bebek ürünleri ve eğitici oyuncaklar indirimli olarak satışa sunuluyor. Bebekler ve çocuklar için de birçok ürün uygun fiyatlarla sunulacak. Bultaklı benim ilk arabam ürünü, sallanan at, lüks minderli mama sandalyesi, eğitici aktivite masası, ilk adım arabalar ve banyo mama oturağı gibi ürünler bebeklere özel olarak satılacak. Bebekler için silikon mama önlüğü, biberon, emzik, su kovası, çocuk küveti, çamaşır selesi, maşrapa ve biberon fırçası gibi ürünler de indirimde olacak. Oyuncaklar arasında ise eğitici öğretici yaşa göre tablet, afacan yumurtalık, aktivite halısı, kaliteli oyuncaklar ve çocuk kitapları bulunuyor. Bu ürünlerin tamamına resmi Bim internet sitesinden ulaşabilirsiniz.