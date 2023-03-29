Bu indirimi kaçıran haftalarca üzülecek! A101'de o ürünler bedavadan biraz pahalı satılacak: Alarmları 30 Mart'a kurun!







O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!







O markette belirlenen tarihte büyük indirim gerçekleşecek. İyi ürünler uygun fiyatlar ile raflarda yerini aldı. Büyük indirim hangi tarihte gerçekleşecek? Bütün detaylar haberimizde.Bu hafta A101'de büyük indirim yapılacak. 30 Mart 2023 tarihinde kampanyalı ürünler raflarda yerini alacak. Piyasada iyi ürün uygun fiyat şeklinde satış yapmaktadır. Ürünler en uygun fiyatlarla raflarda yerini almaktadır.İhtiyaçların fiyatları yükselişte iken vatandaşlar zor durumda kalmaya devam etmektedir. A101 zincir marketlerinde 30 Ağustos 2023 kampanyalı kataloğu yayımlandı. A101 kaçırılmaması gereken bazı ürün ve fiyatları şu şekildedir:-Kiwi marka waffle Makinesi fiyatı 299 TL -Flavel marka Blender Seti 439 TL -QU Saç kurutma makinesi 249 TL -Oral-B Şarjlı Diş Fırça Başlığı 199 TL -Kiwi marka buharlı Kırışık Giderici makine 379 TL -Nisanla marka Saç- Sakal makinesi 149 TL -Go Smart marka bluetooth Kulaklık fiyatı 139 TL -Çöp Kutusu 12,95 TL -5 parça banyo seti 179,95 TL -Organizatör Sepet 39,95 TL -Küpeler 49,95 TL -Merdiven 349,95 TL -Buzdolabı Organizatörü 11,50 TL