Aktüel
13 Mart 2023 - 11:00

Bu indirimi kaçıran pişman olur! ŞOK'un şok indirimi için son 4 gün: Fiyatlar dip yaptı!

Şok Marketler yine dar gelirli ailelere nefes aldıracak! Mükemmel oyuncu koltuklarını kaçırmayın! Zeytinyağı kaç tl? Şok'ta indirim günü hangisi? Aktüel katalogda neler var?

Aktüel
13 Mart 2023 - 11:00
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Bu indirimi kaçıran pişman olur! ŞOK'un şok indirimi için son 4 gün: Fiyatlar dip yaptı!


Yeni Şok Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fırsatlarla Dolu Ürünler Nelerdir?

Şok Marketler, dar gelirli vatandaşlar için umut kaynağı olan aktüel ürün kampanyalarını sürdürüyor. Yeni Şok Aktüel Kataloğu da birçok fırsatı bir araya getiriyor.



şok indirim

Katalogda, gıdadan temizlik ürünlerine, giyimden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride indirimler sunuluyor. Tüketiciler, her hafta değişen fırsatları kaçırmadan, ihtiyaçlarına uygun ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.

Ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu unutulmamalı ve kampanyaların başlama ve bitiş tarihleri dikkatle takip edilmelidir. Yeni Şok Aktüel Kataloğu, 8-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak ve tüketicilere birçok avantajlı seçenek sunacak.

şok 8-14 mart

Listede zeytinyağından çaya, sucuğa, saç boyasına, deterjanlara, krokanlara, gevreklere kadar birçok şey süper fiyatlarla yer alıyor. Barbie balerin bebek ve sweatshirtlere bayılacaksınız. Oyuncu koltuğu 2699 TL'ye sizlerle beraber! Peluş halıya 199 TL'ye ulaşabilirisiniz. 

şok indirim

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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