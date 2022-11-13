YAŞAM
13 Kasım 2022 - 03:05

Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

En büyük market zincirlerinden olan BİM aktüel ürün kataloğu listesinde yer alan indirimler görenleri şaşkına çevirdi. Birbirinden cazip indirimler ile vatandaşlara fırsat tanıyan BİM 15-18 Kasım 2022 aktüel kataloğu yayınlandı.

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 03:05
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Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!


Her hafta farklı ürünleri indirim olarak raflarına sergileyen BİM broşürleri yoğun ilgi görmektedir. Ev tekstil ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok ürün indirimli olarak katalogda yer alırken vatandaşlar ise bu haftanın ürünlerini araştırmaya devam ediyor. Yoğun ilgi üzerine BİM 15-18 Kasım 2022 kataloğunu yayınladı. İşte, BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri

15 - 18 KASIM 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Naturalove Led Işık Zinciri 59 TL



Naturalove Kupa 330 ml 89 TL

Zeka Küpü 19,50 TL

Naturalove Metal Kutulu Makyaj Fırça Seti 5'li 59 TL

Naturalove Makyaj Süngeri Seti 10'lu 27,50 TL

Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL

Golden Rose Oje 15,50 TL

Gloss Küpe 19,50 TL

Gloss Kolye 19,50 TL

Angie Vücut Spreyi 260 ml 36,50 TL

Angie El Kremi 50 ml 11,50 TL

Comfort Family Kadın Çorap 9,50 TL

Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Çorap 7,50 TL

Comfort Family Erkek Çorap 12,50 TL

Rbl Vücut Kremi 150 ml 39,50 TL

Rbl Saç Maskesi 250 ml 36,50 TL

Rbl Vücut Yağı 100 ml 39,50 TL

Rbl Dudak Nemlendirci 15 ml 19,50 TL

Casilli Sütyen 79 TL

Casilli Sütyen-Slip Takım 69 TL

Seher Yıldızı Karma Erkek Boxer 23,50 TL

Tutku Bikini Slip 12,50 TL

Seher Yıldızı Kadın Bato Külot 16,50 TL

15-18 Kasım 2022 BİM aktüel ürünler

Seher Yıldızı Karma Kadın-Erkek Atlet 23,50 TL

Penti Külotlu Çorap 40 Denye 22,50 TL

Penti Pantolon Çorabı 40 Denye 12,50 TL

Okey Prezervatif 12'li 39,50 TL

Colgate Diş Fırçası 22,50 TL

Dalin Bebek Yağı 300 ml 42,50 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 36,50 TL

Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 27,50 TL

Dijitsu 58' UDH Android TV 6.999 TL

Dijitsu 43' FHD Android TV 3.999 TL

Polosmart Kablosuz PS4 Oyun Kol 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 189 TL

Starcom Rgb Çubuk Led Aydınlatma 249 TL

Starcom Dijital Saatli Soundbar 299 TL

House Pratik TV Arkası Raf 59 TL

Polosmart Kablosuz Kulaklık 189 TL

Polosmart HDMI Kablo 29,50 TL

Kumtel Beyaz Ankastre Set 3.999 TL

Fakir Glidy Erkek Bakım Seti 299 TL

Benante Porselen Kahve Fincanı 2'li 149 TL

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL

Naturalove Bambu Kesme Tahtası 55 TL

Casilli Erkek Ekose Pijama Takımı 189 TL

Casilli Kadın Ekose Pijama Takımı 189 TL

Erkek Ekose Kaşkol 59 TL

Erkek Bere 39,50 TL

Ekose Desen Terlik 39,50 TL

Ev İçi Örme Patik 17,50 TL

Kadın Simli Sepet Örgü Bere 29,50 TL

Kadın Kışlık Ekose Şal 99 TL

Puf 80 cm 149 TL

Ekose Desenli Sandalye Minderi 24,50 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 649 TL

Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 29,50 TL

Casilda Home Petek Kurutmalık 49 TL

Benante Banyo Seti 3'lü 149 TL

Salata Kasesi 24,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 27,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 39,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 49,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 69,50 TL

LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 49 TL

LAV Espresso Bardağı 3'lü 27,50 TL

Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 6'lı 44,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 15,50 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 10 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 7,50 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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