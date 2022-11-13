Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!







15 - 18 KASIM 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER







Her hafta farklı ürünleri indirim olarak raflarına sergileyen BİM broşürleri yoğun ilgi görmektedir. Ev tekstil ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok ürün indirimli olarak katalogda yer alırken vatandaşlar ise bu haftanın ürünlerini araştırmaya devam ediyor. Yoğun ilgi üzerine BİM 15-18 Kasım 2022 kataloğunu yayınladı. İşte, BİM'in bu haftaki indirimli ürünleriNaturalove Led Işık Zinciri 59 TLNaturalove Kupa 330 ml 89 TL Zeka Küpü 19,50 TL Naturalove Metal Kutulu Makyaj Fırça Seti 5'li 59 TL Naturalove Makyaj Süngeri Seti 10'lu 27,50 TL Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL Golden Rose Oje 15,50 TL Gloss Küpe 19,50 TL Gloss Kolye 19,50 TL Angie Vücut Spreyi 260 ml 36,50 TL Angie El Kremi 50 ml 11,50 TL Comfort Family Kadın Çorap 9,50 TL Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Çorap 7,50 TL Comfort Family Erkek Çorap 12,50 TL Rbl Vücut Kremi 150 ml 39,50 TL Rbl Saç Maskesi 250 ml 36,50 TL Rbl Vücut Yağı 100 ml 39,50 TL Rbl Dudak Nemlendirci 15 ml 19,50 TL Casilli Sütyen 79 TL Casilli Sütyen-Slip Takım 69 TL Seher Yıldızı Karma Erkek Boxer 23,50 TL Tutku Bikini Slip 12,50 TL Seher Yıldızı Kadın Bato Külot 16,50 TLSeher Yıldızı Karma Kadın-Erkek Atlet 23,50 TL Penti Külotlu Çorap 40 Denye 22,50 TL Penti Pantolon Çorabı 40 Denye 12,50 TL Okey Prezervatif 12'li 39,50 TL Colgate Diş Fırçası 22,50 TL Dalin Bebek Yağı 300 ml 42,50 TL Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 36,50 TL Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 27,50 TL Dijitsu 58' UDH Android TV 6.999 TL Dijitsu 43' FHD Android TV 3.999 TL Polosmart Kablosuz PS4 Oyun Kol 399 TL Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 189 TL Starcom Rgb Çubuk Led Aydınlatma 249 TL Starcom Dijital Saatli Soundbar 299 TL House Pratik TV Arkası Raf 59 TL Polosmart Kablosuz Kulaklık 189 TL Polosmart HDMI Kablo 29,50 TL Kumtel Beyaz Ankastre Set 3.999 TL Fakir Glidy Erkek Bakım Seti 299 TL Benante Porselen Kahve Fincanı 2'li 149 TL Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL Naturalove Bambu Kesme Tahtası 55 TL Casilli Erkek Ekose Pijama Takımı 189 TL Casilli Kadın Ekose Pijama Takımı 189 TL Erkek Ekose Kaşkol 59 TL Erkek Bere 39,50 TL Ekose Desen Terlik 39,50 TL Ev İçi Örme Patik 17,50 TL Kadın Simli Sepet Örgü Bere 29,50 TL Kadın Kışlık Ekose Şal 99 TL Puf 80 cm 149 TL Ekose Desenli Sandalye Minderi 24,50 TL 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 649 TL Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 29,50 TL Casilda Home Petek Kurutmalık 49 TL Benante Banyo Seti 3'lü 149 TL Salata Kasesi 24,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 27,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 39,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 49,50 TL LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 69,50 TL LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 49 TL LAV Espresso Bardağı 3'lü 27,50 TL Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 6'lı 44,50 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 15,50 TL Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 10 TL Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 7,50 TL