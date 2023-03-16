Bu indirimin tekrarı yok! 5 kg yoğurt 94 TL, Tavuk kg 32 TL: BİM 21 Mart kataloğu yayınlandı!







Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 97,50 TL

Dost Ayran 1,5 Litre 22,50 TL

Dost Ayran 200 ml 4,50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 25 TL

Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre 14,75 TL

Dost Bitkisel Krema 200 ml 8,50 TL

Dost Bademli İçecek 330 ml 12,50 TL

Mezzet Revani Çeşitleri 25 TL

Fitomer Hindistan Cevizi Yağı 100 ml 47,50 TL

Fitomer Sarı Kantaron Yağı 100 ml 47,50 TL

Fitomer Çörek Otu Yağı 100 ml 47,50 TL

Fitomer Bitki Çayı Çeşitleri 26,50 TL

Sek Milkshake Çeşitleri 13,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr 34,50 TL

Pek Food Lahmacun 330 gr 39,50 TL

Sahan İçli Köfte 350 gr 59,50 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 32,90 TL

Banvit Nugget 700 gr 39,50 TL

Namet Soslu Dana Döner 500 gr 57,50 TL

Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 gr 65 TL

Cumhuriyet Pastırma 90 gr 38,50 TL

Beşler Dana Sucuk 300 gr 59,50 TL

Erpiliç Piliç Kokteyl Sosis 700 gr 39,50 TL

Maret Dana Kavurma 100 gr 35,50 TL

Danet Dana Dilimli Salam 28,50 TL

Danet Dana Füme Kaburga 70 gr 29,50 TL

Miofit Destekli Seamless Spor Sütyeni 87,50 TL

Miofit Yüksek Bel Toparlayıcı Seamless Spor Tayt 87,50 TL

Pırlanta Sütyen Slip Takım 119 TL

Casilli Yan Dantelli Toparlayıcı Külot 29,50 TL

Casilli Özel Gün Destek Külodu 59,50 TL

Casilli Genis Fileli Sporcu Boxer 39,50 TL

Casilli Geniş Fileli Sporcu Büstiyer 59,50 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 85 TL

Comfort Family Erkek Patik Çorap 2’li 25 TL

Comfort Family Erkek Kadın Çorap 11,50 TL

Comfort Family Erkek Soket Çorap 2’li 24,50 TL

Comfort Family Kadın Soket Çorap 2’li 19,50 TL

Slip Çamaşır 19,50 TL

Orkid Hijyenik Günlük Ped 45 TL

Orkid Hijyenik Ped Gece 59,50 TL

Neutrogena Vücut Losyonu 75 ml 32,50 TL

Cire Aseptine Vazelin 150 ml 22,50 TL

Yüz Kesesi 19,75 TL

Banyo Kesesi 29,50 TL

Dualpeeling Kese + Sabunluk 29,50 TL

Philips Aaa İnce Pil 45 TL

Philips Aa Kalem Pil 45 TL

Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 39,50 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 14,75 TL







BİM market zinciri, ekonomik koşullar nedeniyle en çok tercih edilen marketler arasında yer almaktadır. 21 Mart tarihinde yayımlanan BİM kataloğunda, tüketicilerin ilgisini çekebilecek birçok ürün yer almaktadır. İşte 21 Mart kataloğunda öne çıkan bazı ürünler:Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 39,75 TLAyrıca kataloğun diğer sayfalarında, sıvı sabun, çamaşır suyu, pil, spor giyim, çorap ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok ürün de yer almaktadır.