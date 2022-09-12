EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 17:32

Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini çok kızdıracak! İşte BİM'de kaçırılmayacak haftanın indirimli ürünleri...

BİM marketler zincirinde aktüel ürünler bulunmaktadır. Yarın hangi aktüel ürünler var? 13 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler nelerdir? Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 17:32
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Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini çok kızdıracak! İşte BİM'de kaçırılmayacak haftanın indirimli ürünleri...


13 Eylül 2022 BİM marketlerinde aktüel ürünler, indirimli ürünler yayınlandı. 13 Eylül Salı günü BİM'e hangi ürünler geliyor? Hangi ürünlerde indirimler var merak edilmektedir.

bim



Angie Parfüm 100 ml: 49 TL

Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml: 29,50 TL

Claderm Kil Maskesi 50 ml: 8,75 TL

Dünyası Fındık Kreması 350 gr : 59 TL

Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml: 39 TL

Dantel Detaylı Atlet: 29,50 TL

Dantel Detaylı Külot 2’li : 29,50 TL.

Eq Deco 2 ve 3 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici: 49,50 TL

Golden Rose Ruj: 32,50 TL

Golden Rose Oje : 14,50 TL

Golden Rose Maskara : 34,50 TL

Kakaolu Draje Şekerleme 3×20 gr : 9,50 TL

Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi : 9,75 TL

Milkplus Sütlü Yumuşak Şekerleme 250 gr : 19,50 TL

Milka Milkinis Süt Dolgulu Sütlü Çikolata: 8,50 TL

Mara Kolay Manikür 125 ml: 29,50 TL

Haribo Sevimli Yumurtalar Yumuşak Şeker 130 gr: 9,50 TL

Topitanem Meyve Topu 50 gr: 7,50 TL

Ülker Kanky Çilek Kremalı Havuz Bisküvi 84 gr: 6,50 TL

Ozmo Ogopogo Çilek Soslu Kakaolu ve Vanilyalı Kek 6×30 gr: 14,50 TL,

Ozmo Cool Bol Sütlü Ballı Çikolata Kaplı Kek 30 gr: 2,50 TL

Ozmo Cornet Fındıklı Kremalı Gofret 4×25 gr: 12,50 TL

Ozmo Sütlü Çikolatalı Oyuncaklı Yumurta 2×20 gr: 16,50 TL

Ozmo Cream Krem Çikolata 35 gr: 4,75 TL,

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 350 gr: 29,50 TL

Promani Cımbız: 16,50 TL

Simple Micellar Temizleme Suyu 400 ml: 42 TL

Simple Yüz Temizleme Jeli 150 ml: 42 TL

Simple Pürüzsüzleştirici Peeling 75 ml: 39 TL

Naturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi: 59 TL

Naturalove Metal Ayna: 85 TL

Naturalove Mermer Tabanlı Takı Askılığı: 69 TL

Naturalove Dekoratif Duvar Süsü: 29,50 TL

Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi: 44,50 TL

Naturalove Harfli Mesaj Panosu: 64,50 TL

Naturalove Dekoratif Takı Tabağı: 39,50 TL

Naturalove Yüzük Seti 5’li : 29,50 TL

Naturalove Kuyruklu Kurdeleli Toka: 15,50 TL

Naturalove Küpe 12,50 TL, 

Naturalove Lastikli Bandana : 17,50 TL

Naturalove Düğümlü Taç : 17,50 TL

Saç Fırçası: 32,50 TL

Promani Tırnak Makası: 17,50 TL

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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