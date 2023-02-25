Bu işi yapabilene Belediye iş kapılarını açtı! Başvurular için son 3 gün: Şartlara mutlaka bakın













ŞARTLAR

Yalova Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamuya işçi alımı yapacağını açıkladı ve başvuruların bugün sona ereceği duyuruldu. Yapılacak alımlarda, başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar belirlendi. Alımlarda toplam 100 kişilik kadro dağılımı şöyle olacak: 18 temizlik işçisi, 7 inşaat ustası, 5 vidanjör şoförü, 5 parke döşeme ustası, 40 ot kurutma işçisi ve 25 halkla ilişkiler personeli. Adaylar için belirlenen başvuru şartları arasında, en az ilkokul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve belirlenen yaş aralığında olmak gibi kriterler yer alıyor.Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve sınavsız bir şekilde yapılacak. Başvuruların sona ermesinin ardından, başvuruları uygun görülen adaylar arasından bir kura çekimi yapılacak ve kadrolar belirlenecek. Başvuru süresinin kısa olması nedeniyle, adayların başvurularını bir an önce tamamlamaları gerekiyor. Belediyede işe başlayacak olan işçiler, belediye bünyesinde düzenli bir şekilde çalışacaklar ve belirlenen pozisyonlara uygun olarak görev yapacaklar. Ayrıca, işçilerin belirli bir maaş ve sosyal haklara da sahip olacakları belirtiliyor. Yalova Belediyesi, bu alımlarla hem işsizliği azaltmayı hem de hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Başvuruda bulunacak adayların daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması ve adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. Adayların sağlık açısından çalışmaya engel durumu bulunmaması da önemli bir şarttır. Başvuru yapacak adayların ilgili kadroya uygun niteliklere sahip olmaları ve ilgili iş tecrübesine sahip olmaları tercih sebebidir. Başvuru yapacak adaylar için son başvuru tarihi yaklaşırken, başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Başvuru yapacak adaylar, bugün sona erecek olan ilan için başvurularını Rüstem Paşa Mahallesi Sema Sokak No: 9 /4 Yalova adresine şahsen yapabilirler. Başvuru için gerekli evraklar ve detaylar ise ilan metninde yer almaktadır.