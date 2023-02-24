Bu işi yaparım diyenlere Belediye'den yüksek maaşlı işler! İlan detayları duyuruldu: Şart yok!







BELEDİYE İŞKUR’DAN TEMİZLİK İŞÇİSİ VE KAMU İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 2023 BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU İÇİN TÜM DETAYLAR!

KAMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?







İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Birçok insan, kamuda çalışmak istemekte ancak nasıl başvuru yapması gerektiğini bilmemektedir. İçeriğimizde, belediye tarafından yapılacak olan alımlarla ilgili tüm ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.Belediye, kamu temizlik işçisi olarak istihdam edecek. 87 temizlik işçisi ile ilgili olarak, bütün ayrıntıları içeriğimizde görüntüleyebilirsiniz. Kadro dağılımı da belirlendi. 18 temizlik işçisi, 7 inşaat ustası, 5 vidanjör şoförü, 5 parke döşeme ustası, 40 ot kurutma işçisi ve 25 halkla ilişkiler personeli pozisyonlarında alımlar yapılacaktır.Kamu işçisi olarak görev almak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir ve herhangi bir engelleyici durumun bulunmaması gerekir. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması ve askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir. Arşiv soruşturması ve güvenlik taramasından başarıyla geçilmesi de gerekmektedir. Başvuru yapma hakkına sahip olanlar 19-42 yaş aralığındaki kişilerdir. Halkla ilişkiler personeli için ise en az lise mezunu olma şartı bulunmaktadır.Başvurular 21 Şubat'tan başlayarak 24 Şubat'a kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını kişisel olarak Rüstem Paşa Mahallesi Sema Sokak No: 9/4 Yalova adresinde yapmalıdır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Şirket Personeli Merve Bozkurt ile görüşerek başvurularını yapabilirler.