Bu isimler bayramda servet kazanacak! Hadise'den Gülşen'e... İşte bayram sahnesinde alacakları dudak uçuklatan ücretler!







ÜNLÜLERİN BAYRAMDA ALACAKLARI PARALAR







Ülkemizde önemli sanatçıları dinlemek çok kıymetli olurken özel günlerde ise bir araya gelinerek düzenlenen organizasyonların başında bayramlar geliyor. Yılbaşı geçesi milyon liralara kazanılırken Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Sadece 2 gün sahne alacak olan isimlerin kazançları duyanları şoka soktu.Linet 1,5 milyon TLGülşen 3 milyon TL Ebru Gündeş 3 milyon TLÖzcan Deniz 1 milyon TL Bülent Ersoy 2,5 milyon TL Yıldız Tilbe 2 milyon TL Melek Mosso 600 bin TL Hadise 2,5 milyon TL