MAGAZİN
24 Mart 2023 - 11:00

Bu isimler bayramda servet kazanacak! Hadise'den Gülşen'e... İşte bayram sahnesinde alacakları dudak uçuklatan ücretler!

Ramazan bayramı için hazırlıklar başlarken paraya para demeyecek isimler belli oldu. İki günde milyon liralar kazanılırken Gülşen, Hadise, Özcan Deniz, Ebru Gündeş gibi birçok isimin 2 günlük ücretleri dudak uçuklattı.

MAGAZİN
24 Mart 2023 - 11:00
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Bu isimler bayramda servet kazanacak! Hadise'den Gülşen'e... İşte bayram sahnesinde alacakları dudak uçuklatan ücretler!
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Ülkemizde önemli sanatçıları dinlemek çok kıymetli olurken özel günlerde ise bir araya gelinerek düzenlenen organizasyonların başında bayramlar geliyor. Yılbaşı geçesi milyon liralara kazanılırken Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Sadece 2 gün sahne alacak olan isimlerin kazançları duyanları şoka soktu.

ÜNLÜLERİN BAYRAMDA ALACAKLARI PARALAR

Linet 1,5 milyon TL



Gülşen 3 milyon TL

Ebru Gündeş 3 milyon TL

Ramazan Bayramı ünlüler kazancı

Özcan Deniz 1 milyon TL

Bülent Ersoy 2,5 milyon TL

Yıldız Tilbe 2 milyon TL

Melek Mosso 600 bin TL

Hadise 2,5 milyon TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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