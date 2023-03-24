Bu isimler bayramda servet kazanacak! Hadise'den Gülşen'e... İşte bayram sahnesinde alacakları dudak uçuklatan ücretler!

Ülkemizde önemli sanatçıları dinlemek çok kıymetli olurken özel günlerde ise bir araya gelinerek düzenlenen organizasyonların başında bayramlar geliyor. Yılbaşı geçesi milyon liralara kazanılırken Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Sadece 2 gün sahne alacak olan isimlerin kazançları duyanları şoka soktu.
ÜNLÜLERİN BAYRAMDA ALACAKLARI PARALARLinet 1,5 milyon TL
Gülşen 3 milyon TL Ebru Gündeş 3 milyon TL
Özcan Deniz 1 milyon TL Bülent Ersoy 2,5 milyon TL Yıldız Tilbe 2 milyon TL Melek Mosso 600 bin TL Hadise 2,5 milyon TL