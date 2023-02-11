Bu işlemi yapan bankasından toplu para alıyor: Az önce duyuru yapıldı

Vatandaşlar son zamanlarda nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sık sık kredi başvurusunda bulunuyor. Acil olarak nakit çekmesi gereken vatandaşlar için iki bankadan hızlı kredi kampanyası geldi. Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ING VE TEB BANKALARINDAN HIZLI KREDİNakit ihtiyacı olan vatandaşların tüketici kredisi kapsamında başvuru yapmaları ve başvurularının olumlu sonuçlanması sonrasında ödemeleri direkt olarak hesaplarına geçiyor ve 2 dakika içinde ödemeler alınabiliyor. ING Bankası tarafından sunulan hızlı kredi ile birlikte sunulan kredi paketlerinden 13 bin 300 TL sıfır faizle ve uygun ödeme planıyla kredi çekmek mümkün. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Kampanya yalnızca bankanın ilk kez müşterisi olan vatandaşlar için geçerli oluyor. ING Bank mobil uygulaması üzerinden hesap oluşturduktan sonra faizsiz kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanması durumunda ödemenizi dakikalar içinde alabilirsiniz.
ING Bankası yanında TEB tarafından da yine faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. İlk kez TEB müşterisi olan vatandaşlar faizsiz 12 bin 500 TL hızlı kredi başvurusu yapabiliyorlar. TEB tarafından oluşturulan hızlı kredi kampanya ödemeleri 24 ay vade olarak başlıyor. Başvurusu onaylanan müşterilerin ödemeleri dakikalar içinde yapılıyor.