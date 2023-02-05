Türkiye'nin kamu bankası Halkbank, müşterilerini çok sevindiren bir kampanya hazırladı. Banka tarafından yapılan açıklamada, bankaya harcama sözü vermeniz halinde bankadan 2000 TL Parafpuan hediye edilecek. 2000 TL bonus ödemesini almak için yapmanız gereken işlemler aslında çok kolay. Kampanyaya nasıl katılacağınızı haberimizin içeriğinde sizlere anlatacağız.. Öte yandan bankadan 'ParafPuan nasıl alınır?' diye merak ediyorsanız cevabı yine burada bulacaksınız. Para harcamadan önce kampanyaya katılmalısınız. Kullanma sözü üstüne ParafPuan eklenir. Şimdi, kampanya detaylarından bahsedelim.
Finans
05 Şubat 2023 - 09:15
Bu işlemi yapana Halkbank'tan 2000 TL nakit hediyesi!
Halkbank'a 2000 TL tutarında bir bonus ödemesi ile gündeme geldi. Kampanya katılımcıları harcamalarına ek ParafPuan kazanacaklar. Bu gereklilikleri karşılıyorsanız, bankacılık fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. 'ParafPuan hesabıma 2000 TL harcama sözü veriyorum' dediğiniz an sonrası yapacağınız harcamaların ardından bonus ödemeleri banka tarafından size yansıtılacak.
Finans
05 Şubat 2023 - 09:15