Bu işlemi yapanın Pazartesi banka hesabı şenlenecek! Kimlik numarasına göre ödemeler başladı

4 gün içerisinde düşük faiz oranlarıyla beraber kredi fırsatı sunulurken gelir belgesiz, masrafsız ihtiyaç kredisi almak isteyenler için bankalar çeşitli şartlar açıklandı. Garanti Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 50000 TL'ye kadar ödeme yapılırken hesaplara ödemeler yatırılacaktır. 3 ay ertelemeli olan ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilerek, kredi ödemeleri üzerinden ıban numaraları yatırıldı.
İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARIGaranti bankası üzerinden kredi başvurularında bulunan vatandaşlar şubelere giderek kimlik ve gelir belgesiyle beraber başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterileri mobil uygulamasından ya da internet şubesi üzerinden giriş sağlanarak kredisi başvurusu yapılabilir. Banka resmi internet sayfası üzerinden yapılan başvurular için nakit kullanmak isteyen kişilere anında ödeme hesaplara geçer.
Başvuru süreçleriyle beraber cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları da mümkün. Garanti Bankası üzerinden ve Denizbank üzerinden aynı şekilde başvuru işlemleri tamamlanabilir. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir.