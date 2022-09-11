Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!







Randevuyla Alınacak!







Çipli Ehliyet Almak İsteyenler 15 TL Ödeme Yapacak!

Ehliyet Yenilemek İçin Hani Evraklar Gerekiyor?

Yeni Ehliyet İçin Hangi Bankalardan Ödeme Yapılabilir?

İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetler için yeni bir uygulama başlatılmıştı. Bu uygulamayla beraber yeni tip ehliyetlere geçilmişti. Yeni ehliyet sistemiyle beraber çipli ehliyet kartlarına geçilerek yıl sonuna kadar bütün ehliyet sahibi kişilerin eski tip ehliyetlerini değiştirmeleri gerekiyor. Bakanlık tarafınca bu konuya dair uygulama başlatıldı ve son tarih ise 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda ise halen değiştirilmeyen eski tip ehliyetlere sahip olan vatandaşlar ceza yağmuruna tutulacak.Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların bu işlemi yaptırmaları için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar NVİ sistemi üzerinden randevu alarak işlemlerini yapabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi olan nvi..gov.tr. sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alınması gerekiyor. Randevunun alınmasının ardından işlemler başlamış oluyor.Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca belirlenen ve protokol imzalanan bankalar aracılığıyla çipli ehliyetler için 15 TL gibi bir ücretin yatırılması gerekiyor. Ehliyetini yeni tip çipli ehliyete çevirmek isteyen vatandaşların büyük cezalar almamak için değişim zamanları 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihten önce eski ehliyetlerin yerini yenisinin alması gerekiyor. Yeni ehliyet almayan vatandaşları ise ağır yaptırımlar bekliyor.Vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında da eski tip ehliyetten yeni tip ehliyete geçiş aşamasında hangi evrakların gerekli olduğu araştırılıyor. Yeni tip çipli ehliyet çıkartmak isteyen vatandaşların hazırlaması gereken evraklar ise: • Kimlik Belgesi • Sürücü Sağlık Raporu • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı • 1 adet biyometrik fotoğraf • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)Vatandaşlar tarafından eski tip ehliyeti yeni tip çipli ehliyetle değiştirmek için gerekli olan ücretleri hangi bankalardan yatırabilecekleri araştırılıyor. Yeni ehliyet almak için yapılacak olan 15 TL ödemesi ise şu bankalar aracılığıyla yapılabiliyor: • Akbank • Aktif Bank • ING Bank • Şekerbank • Türkiye Vakıflar Bankası • Kuveyt Türk Katılım Bankası • Albaraka Türk Katılım Bankası • T.C. Ziraat Bankası • Türk Ekonomi Bankası • Garanti Bankası • Denizbank • PTT Bank