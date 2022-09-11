YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:04

Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!

Ehliyetli vatandaşların dikkatin! 30 yaşından büyükler mutlaka bu işlemi yaptırsın! İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren kanun kapsamında bunu yaptırmayanlar çok büyük cezalar alacak. Yeni ehliyet için hangi evraklar gerekli? Ehliyetimi değiştirmezsem ne kadar ceza alırım? Yeni Ehliyet çıkartmak için ne kadar ücret ödenir? İşte o kararın detayları…

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:04
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!


İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetler için yeni bir uygulama başlatılmıştı. Bu uygulamayla beraber yeni tip ehliyetlere geçilmişti. Yeni ehliyet sistemiyle beraber çipli ehliyet kartlarına geçilerek yıl sonuna kadar bütün ehliyet sahibi kişilerin eski tip ehliyetlerini değiştirmeleri gerekiyor. Bakanlık tarafınca bu konuya dair uygulama başlatıldı ve son tarih ise 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda ise halen değiştirilmeyen eski tip ehliyetlere sahip olan vatandaşlar ceza yağmuruna tutulacak.

Randevuyla Alınacak!

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların bu işlemi yaptırmaları için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar NVİ sistemi üzerinden randevu alarak işlemlerini yapabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi olan nvi..gov.tr. sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alınması gerekiyor. Randevunun alınmasının ardından işlemler başlamış oluyor.



yeni tip ehliyet

Çipli Ehliyet Almak İsteyenler 15 TL Ödeme Yapacak!

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca belirlenen ve protokol imzalanan bankalar aracılığıyla çipli ehliyetler için 15 TL gibi bir ücretin yatırılması gerekiyor.

Ehliyetini yeni tip çipli ehliyete çevirmek isteyen vatandaşların büyük cezalar almamak için değişim zamanları 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihten önce eski ehliyetlerin yerini yenisinin alması gerekiyor. Yeni ehliyet almayan vatandaşları ise ağır yaptırımlar bekliyor.

Ehliyet Yenilemek İçin Hani Evraklar Gerekiyor?

Vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında da eski tip ehliyetten yeni tip ehliyete geçiş aşamasında hangi evrakların gerekli olduğu araştırılıyor. Yeni tip çipli ehliyet çıkartmak isteyen vatandaşların hazırlaması gereken evraklar ise:

• Kimlik Belgesi

• Sürücü Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

yeni tip ehliyet

Yeni Ehliyet İçin Hangi Bankalardan Ödeme Yapılabilir?

Vatandaşlar tarafından eski tip ehliyeti yeni tip çipli ehliyetle değiştirmek için gerekli olan ücretleri hangi bankalardan yatırabilecekleri araştırılıyor. Yeni ehliyet almak için yapılacak olan 15 TL ödemesi ise şu bankalar aracılığıyla yapılabiliyor:

• Akbank

• Aktif Bank

• ING Bank

• Şekerbank

• Türkiye Vakıflar Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Albaraka Türk Katılım Bankası

• T.C. Ziraat Bankası

• Türk Ekonomi Bankası

• Garanti Bankası

• Denizbank

• PTT Bank

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 1 yaralı
Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Market alışverişi için bu uygulamayı indirin dev indirimden yararlanın! O marketin büyük indirim kampanyası başladı, acele edin!
Market alışverişi için bu uygulamayı indirin dev indirimden yararlanın! O marketin büyük indirim kampanyası başladı, acele edin!
Son Haberler
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı!...
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi...
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını...
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını...
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak...
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3...
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker...
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada...
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve...
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı:...
Gökmen Karadağ Halk TV'den neden istifa etti? Tam 5 yıldır Halk TV'de çalışıyordu, ayrıldığını duyurdu
Gökmen Karadağ Halk TV'den neden istifa etti? Tam 5 yıldır Halk TV'de...