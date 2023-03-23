Bu işlemi yaptıranlar büyük bir hata yaptı! Felç ettiği ortaya çıktı: Yaptırmayı düşünenler hemen vazgeçecek!

MİDE BOTOKSU OLMADAN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNÜN!













TÜRKİYE'DE FELÇ GEÇİREN KİŞİ SAYISI FAZLA

UZMANLARIN YORUMU

Türkiye'deki bir çok insanın en büyük sorunlarından biri fazla kilolar. Ancak fazla kilolarından kurtulmakta zorluk çekenlerin günümüzde en çok başvurduğu yöntemlerden biri olan mide botoksu aslında göründüğü kadar masum değil. Mide botoksu yaptıranlar güzel bir bedene sahip olabilmek pahasına sağlığını tehdit ediyor. Mide botoksu yaptıranların yaşamadığı bir çok sağlık sorunu ne yazık ki bunun için değer mi sorusunu da sordurtuyor.2000'li yıllarla birlikte hayatımıza giren bir zayıflama yöntemi olan mide botoksu yapılan deneylerde zayıflamak isteyenler için umut vericiydi. Bir çok hastane de mide botoksu prosedürünü uygulamaya başladı. Bu prosedürde bir endoskopi aleti ile mide duvarına "botulinum toksin A" (BTX-A) adında bir madde uygulaması yapılıyor. Burada geçici bir hareket kısıtlılığı yaratan toksin, sindirimin yavaşlamasını ve doyma hissinin daha uzun sürmesi için kullanmayı amaçlıyor.Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (ECDC) sunduğu raporda türkiye’de mide botoksu geçirenler arasında felç olanların sayısının 67 olduğu bildirildi. Rapor 1 Şubat ve 10 Mart 2023 arasında Almanya'da 12, Avusturya'da 1, İsviçre'de 1 ve Türkiye'de 53 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydederken bu ciddi bir veri olarak literatüre girdi.Ayrıca konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan uzmanlar, gerçek sayının daha fazla olabileceğini düşünüyor. Yani mide botoksu ameliyatı ile felç kalan kişilerin sayı bakımından çok daha fazla olabileceği ifade ediliyor. İstanbul (Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi) ve İzmir'de (Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi) iki sağlık kurumunda hastaların felç geçirdiği ifade edilmesiyle bu sağlık merkezilerinin çalışmaları askıya alınarak sorumlular hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Vakaların artmasından sonra ise Almanya ve Birleşik Krallık'tan uyarı geldi. Uyarıda Türkiye'de mide botoksu uygulatanların acilen hastaneye başvurması tavsiye edilmişti. Aynı raporda felç geçirenlerin işlemlerini hangi hastanede yaptırdığı belirlendi ve vakalardan 60'ı prosedürü İstanbul'da, 3'üyse İzmir'de geçirdiği anlaşıldı.