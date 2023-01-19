KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 11:00

Bu işlerde evinizden çıkmanıza gerek yok! İŞKUR'dan evde paketleme işi ile 8.500 TL maaş alabilirsiniz! 81 ilde paketleme işçisi aranıyor

Zamandan tasarruf yapmak isteyenler, ev hanımları, ek iş yapmak isteyenlerin başvurabileceği paketleme işinin detayları nelerdir? Nasıl başvuru yapılabilir? Evde çalışma imkanı sağlayan bu işin şartları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar....

KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 11:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu işlerde evinizden çıkmanıza gerek yok! İŞKUR'dan evde paketleme işi ile 8.500 TL maaş alabilirsiniz! 81 ilde paketleme işçisi aranıyor
TAKİP ETTAKİP ET


Bu işlerde evinizden çıkmanıza gerek yok! İŞKUR'dan evde paketleme işi ile 8.500 TL maaş alabilirsiniz! 81 ilde paketleme işçisi aranıyor. Evde çalışmak bir çok insan için hayat kurtarıcı olabiliyor. Hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de ev bütçesine katkı sağlıyor. Ev hanımlarının başvurdukları yöntemlerden biri olan evde paketleme işi kimi zamanda çalışan insanların ek iş olarak yaptıkları bir iş olarak da yerini koruyor. İşte evde paketleme yaparak kazanabileceğiniz 8 bin 500 TL maaş ile ilgili detaylar....

evde paketleme

EVDE PAKETLEME İŞİ



İŞKUR üzerinden yapılan duyuru ile evde paketleme iş elemanı alınacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden paketleme elemanı alınacak. 

paketleme

 

Zamandan tasarruf yapmak isteyenler, ev hanımları, ek iş yapmak isteyenlerin başvurabileceği paketleme işinin detayları nelerdir? Nasıl başvuru yapılabilir? Evde çalışma imkanı sağlayan bu işin şartları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar....

Evden Paketleme İşi İçin

Türk vatandaşlığı, en az 18 yaşını doldurmuş olmak, ilkokul mezunu olmak, çalışmaya ve görevini devam ettirmeye engel bir görevinin olmaması, adli sicil kaydı olumlu olan, iş ahlakı olan, sorumluluk sahibi, gelişime ve öğrenmeye açık eleman aranmaktadır. 

EVDE PAKETLEME İŞ İLANLARI

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 ilan adresi üzerinden İŞKUR evden paketleme işine başvuru sağlayabilirsiniz. İş ilanları kısmından evde paketleme işi ile ilgili iş arayanlarını arayıp, bu ilanlara başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ