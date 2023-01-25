Bu itiraf sadece Behlül'e normal gelecek! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Yengesiyle ilişki sırasında... Memlekette Adnan bey çoğaldı!







YENGEMLE İLİŞKİM VAR!







EZMECİ'DEN UZAK KALIN ÇAĞRISI

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmaya gelirken ilişkileri hakkında çeşitli önerilerde bulunuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ezmeci, instagram hesabından soru cevap etkiliği düzenledi. Takipçilerinin özel hayatlarında yaşadıkları problemler ile ilgili olarak onlara yol gösteren Ezmeci, bir takipçisinden gelen soru karşısında resmen dondu kaldı. Bu soruyla beraber akıllara Behlül karakteri geldi.Bir zamanların efsane dizisi Aşk-ı Memnu resmen gerçek oldu. Yasak aşkı konu alan dizinin gerçeği karşısında Esra Ezmeci küçük dilini yuttu. Soru cevap etkinliğinde bir takipçisi yengesiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. İlişkilerini bitirmek istediklerini fakat bitiremediklerini dile getirdi.Yengesi ile ilişkisi olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran takipçisine Ezmeci'den yanıt gecikmedi. Uzman psikolog Ezmeci, birbirinizi göreceğiniz yerlerden uzak kalarak bunun duyulduğunda sizlerin neler kaybedeceğinizi düşünün yorumu geldi.