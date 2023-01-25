MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 13:59

Bu itiraf sadece Behlül'e normal gelecek! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Yengesiyle ilişki sırasında... Memlekette Adnan bey çoğaldı!

Pazar akşamları instagram sayfası üzerinden soru cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci öyle bir itiraf ile karşılaştı ki görenler inanamadı. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir takipçisinden gelen soru akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getirdi. İşte o kan donduran soru haberimizde.

MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 13:59
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Bu itiraf sadece Behlül'e normal gelecek! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Yengesiyle ilişki sırasında... Memlekette Adnan bey çoğaldı!


Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmaya gelirken ilişkileri hakkında çeşitli önerilerde bulunuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ezmeci, instagram hesabından soru cevap etkiliği düzenledi. Takipçilerinin özel hayatlarında yaşadıkları problemler ile ilgili olarak onlara yol gösteren Ezmeci, bir takipçisinden gelen soru karşısında resmen dondu kaldı. Bu soruyla beraber akıllara Behlül karakteri geldi.

YENGEMLE İLİŞKİM VAR!

Bir zamanların efsane dizisi Aşk-ı Memnu resmen gerçek oldu. Yasak aşkı konu alan dizinin gerçeği karşısında Esra Ezmeci küçük dilini yuttu. Soru cevap etkinliğinde bir takipçisi yengesiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. İlişkilerini bitirmek istediklerini fakat bitiremediklerini dile getirdi.



Yengemle ilişkim var itirafı

EZMECİ'DEN UZAK KALIN ÇAĞRISI

Yengesi ile ilişkisi olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran takipçisine Ezmeci'den yanıt gecikmedi. Uzman psikolog Ezmeci, birbirinizi göreceğiniz yerlerden uzak kalarak bunun duyulduğunda sizlerin neler kaybedeceğinizi düşünün yorumu geldi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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