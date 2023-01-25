Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmaya gelirken ilişkileri hakkında çeşitli önerilerde bulunuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ezmeci, instagram hesabından soru cevap etkiliği düzenledi. Takipçilerinin özel hayatlarında yaşadıkları problemler ile ilgili olarak onlara yol gösteren Ezmeci, bir takipçisinden gelen soru karşısında resmen dondu kaldı. Bu soruyla beraber akıllara Behlül karakteri geldi.
MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 13:59
Bu itiraf sadece Behlül'e normal gelecek! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Yengesiyle ilişki sırasında... Memlekette Adnan bey çoğaldı!
Pazar akşamları instagram sayfası üzerinden soru cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci öyle bir itiraf ile karşılaştı ki görenler inanamadı. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir takipçisinden gelen soru akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getirdi. İşte o kan donduran soru haberimizde.
MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 13:59