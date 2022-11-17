MAGAZİN
17 Kasım 2022 - 00:31

'Bu kadar da olmaz' dedirttiler sonunda bu da oldu

Video paylaşım platformu Tiktok’ta çektiği videolarla yaklaşık 1,1 milyon takipçi sayısına ulaşan Yağmur Eroğlu’nun, O Kız dizisine rol alması Eroğlu’nu sosyal medya kullanıcılarının diline düşürdü.

MAGAZİN
17 Kasım 2022 - 00:31
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‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu


Tiktok’ta kardeşi ve ablaları ile video çeken içerik üreticisi Yağmur Eroğlu, ‘devletten yardım alacağız video çekiyorum yalanımı bozma’ diyerek küçük erkek kardeşini(Arda) kandırması ile birlikte çekmiş oldukları bu video Tiktok platformunda oldukça izlenmiş ve bir akım hale gelmişti.

yağmur eroğlu



1,1 milyon takipçi sayısına sahip olan Yağmur Eroğlu, kardeşi Arda ile birlikte Kanal D’de yayınlanan Başrolünde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisinde rol aldı. Tiktok üzerinden çekmiş oldukları videodaki gibi ‘yalanımı bozma’ sahnesini TV ekranlarında çektiler. Bunu görenler, bu duruma oldukça tepki gösterdi. 

Kendi sayfasında dizide rol aldığını duyuran ve rol aldığı sahneyi paylaşan fenomen, bunu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinin bir çoğu beğenmeyip, artık bu kadar da olmaz bu ne saçmalık tepkisini verdiler. Bir daha O Kız dizisini izleyemeyeceklerini hatta Kanal D’yi bile izlemeyeceklerini dile getirirken, bazı takipçileri ise fenomenin performansını çok beğendi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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