‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu













Tiktok’ta kardeşi ve ablaları ile video çeken içerik üreticisi Yağmur Eroğlu, ‘devletten yardım alacağız video çekiyorum yalanımı bozma’ diyerek küçük erkek kardeşini(Arda) kandırması ile birlikte çekmiş oldukları bu video Tiktok platformunda oldukça izlenmiş ve bir akım hale gelmişti.1,1 milyon takipçi sayısına sahip olan Yağmur Eroğlu, kardeşi Arda ile birlikte Kanal D’de yayınlanan Başrolünde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisinde rol aldı. Tiktok üzerinden çekmiş oldukları videodaki gibi ‘yalanımı bozma’ sahnesini TV ekranlarında çektiler. Bunu görenler, bu duruma oldukça tepki gösterdi. Kendi sayfasında dizide rol aldığını duyuran ve rol aldığı sahneyi paylaşan fenomen, bunu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinin bir çoğu beğenmeyip, artık bu kadar da olmaz bu ne saçmalık tepkisini verdiler. Bir daha O Kız dizisini izleyemeyeceklerini hatta Kanal D’yi bile izlemeyeceklerini dile getirirken, bazı takipçileri ise fenomenin performansını çok beğendi.