YAŞAM
28 Şubat 2023 - 14:45

Bu kadar depremi bir arada görmemiştik! Deprem uzmanı açıkladı: Binlerce yıl sonra ilk kez...

Türkiye'de yaşanan üst üste depremler sonrasında tedirginlikler hat safhaya gelince Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde gerçekleşen 5.3 şiddetinde ki deprem üzerine Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen asrın felaketi sonrasında Türkiye'nin fay hatlarının değiştiğinin altını çizdi.

YAŞAM
28 Şubat 2023 - 14:45
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Bu kadar depremi bir arada görmemiştik! Deprem uzmanı açıkladı: Binlerce yıl sonra ilk kez...
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Niğde'de gerçekleşen 5.3 şiddetinde ki deprem sonrasında Okan Tüysüz, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetinde ki deprem sonrasında Türkiye'de bulunan fay hatlarının değiştiğini belirtti. Fay hattına yakın olan yerlerde dengeler değişirken Tüysüz, yaşanacak fay değişimi için batıya yöneldiğini ve İstanbul'u etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

NİĞDE'DE DEPREM

Niğde'de gerçekleşen 5.3 şiddetinde ki deprem sonrasında Tüysüz, yine aynı noktadan karşılık geldiğini belirtirken Tuz Gölü fay sistemi kilometrelik fay sisteminin güney kısmında bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir korkulacak bir deprem olmadığını ifade etti.



Niğde deprem

YILLARCA SUSKUN OLAN FAY HATTI HAREKETE GEÇTİ

Binlerce yıldır herhangi bir deprem ile karşılaştırmayan fay hattı suskunluğunu bozdu. Bazı faylar 100-10 bin yıl gibi aralıklarla deprem üretirken 5 çok küçük bir deprem olmadığının altını çizdi. Çevre illerde dahi hissedilen bu deprem de 4.5 büyüklüğünde depremlerin devamının gelebileceği yönünde bilgi verildi.

Diri fay hattı

Niğde'nin bazı köy evlerinde duvar yıkılmaları yaşanırken daha büyük bir depremde Niğde'nin oldukça zayıf zemini olduğunu ve yapılarında bu zemine karşılık inşa edilmesi gerektiği vurgulandı.

KUZEY-DOĞU ANADOLU DİRİ FAY HARİTASI GÜNDEME GELDİ

Türkiye'de gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetinde ki iki büyük depremle sarsıntılar yaşanırken bunun üzerinde binalarda sağlamlık testleri hız kazanarak incelenmeye başlandı. Vatandaşlar yaşadıkları il ve zeminine dair bilgi almak için diri fay hattının haritasını incelemeye başladı.

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fay hatları haritası üzerinden araştırmasında 5.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek 4 il ve 110 ilçenin tehlikede olduğunu söylerken 485 fayın risk içerdiğinin altını çizdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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