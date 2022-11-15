Karadeniz mutfağı denin akla gelen lezzetler arasında kaygana da yer almaktadır. İçerisinde bol yeşillik bulunduran kaygana içerisine konulmak istenilen her sebzeyi de kaldırmaktadır. Kaygana nasıl yapılır, kaygana püf noktaları nelerdir?
Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 03:23
Bu kadar lezzetli kaygana yediniz mi? Karadeniz mutfağının gözdesi kaygana hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Kaygana tarifi ve malzemeleri
Kahvaltıların aranan lezzeti kaygana özellikle Karadeniz bölgesinde sıklıkla yer almaktadır. Kahvaltıların yıldızı kaygana bir diğer yorumuyla krep ya da omlet lezzetleriyle de birleşmektedir. Kaygana nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte kaygana tarifi...
Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 03:23