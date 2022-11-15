Bu kadar lezzetli kaygana yediniz mi? Karadeniz mutfağının gözdesi kaygana hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Kaygana tarifi ve malzemeleri

Karadeniz mutfağı denin akla gelen lezzetler arasında kaygana da yer almaktadır. İçerisinde bol yeşillik bulunduran kaygana içerisine konulmak istenilen her sebzeyi de kaldırmaktadır. Kaygana nasıl yapılır, kaygana püf noktaları nelerdir? KAYGANA MALZEMELERİ 4 adet yumurta 1 su bardağı un 1 su bardağı süt 1/3 demet maydanoz (ince kıyılmış) 1/3 demet dereotu (ince kıyılmış) 3 dal taze soğan (ince kıyılmış) 1 tatlı kaşığı tuz Pişirmek İçin: 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı KAYGANA TARİFİ Derin bir kabın içerisine un, tuz ve süt alınarak karıştırılır. İçerisine ince doğranmış maydanoz, taze soğan ve dereotu eklenir. Malzemeler güzelce karıştırıldıktan sonra yapışmaz krep tavası ocağa alınarak önceden ısıtılır. Hafif yağ konulan tavaya kaygana hamurundan bir kepçe konulur. Altı üstü pişene kadar çevirme işlemleri yapılır. Hamur bitene kadar bu işlem devam eder. Afiyet olsun