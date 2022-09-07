Cinsiyet değiştirmesi üzerine gündeme gelen Mika Raun, çektiği videolar sonrasında adından bahsettirdi. Youtube üzerinde Psikolog Gökhan Çınar'ın programına katılan Raun hayatına dair önemli açıklamalar bulundu. Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra tanınmaz hale gelen Raun'un dekolteli paylaşımı bu kadarı da pes dedirtti.
MEDYA
07 Eylül 2022 - 18:17
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı
Sosyal medya üzerinden her yaptığı hareket ve paylaşımlar üzerine gündeme gelen Mika Raun, cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adından bahsettirmeye devam etti. Resmen göğsünü açarak bozlar veren Raun'un son paylaşımı yok artık dedirtti. İşte, Mika Raun'un çok konuşulan dekolteli pozları haberimizde
MEDYA
07 Eylül 2022 - 18:17
EDİTOR
İlginizi Çekebilir