Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı







Mika Raun'un dövme şovu







Mika Raun kimdir, kaç yaşında?

Cinsiyet değiştirmesi üzerine gündeme gelen Mika Raun, çektiği videolar sonrasında adından bahsettirdi. Youtube üzerinde Psikolog Gökhan Çınar'ın programına katılan Raun hayatına dair önemli açıklamalar bulundu. Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra tanınmaz hale gelen Raun'un dekolteli paylaşımı bu kadarı da pes dedirtti.Göğsüne yaptırdığı dövmeyi göstermek için şekilden şekile giren Raun, neredeyse göğsünü açacaktı yorumları geldi. Yaptırdığı dövmesini cesur pozlarla paylaşan Mika Raun'un pozları...Sosyal medya üzerine Mika Raun olarak bilinen fenomen 2001 doğumlu olup gerçek adı Mika Can Raun'dur. Üç kardeşli bir ailede dünyaya gelen Raun'un annesi Şanlıurfa ve baba Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi olan Raun, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek gündeme damgasını vurdu.