MEDYA
07 Eylül 2022 - 18:17

Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı

Sosyal medya üzerinden her yaptığı hareket ve paylaşımlar üzerine gündeme gelen Mika Raun, cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adından bahsettirmeye devam etti. Resmen göğsünü açarak bozlar veren Raun'un son paylaşımı yok artık dedirtti. İşte, Mika Raun'un çok konuşulan dekolteli pozları haberimizde

MEDYA
07 Eylül 2022 - 18:17
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Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı


Cinsiyet değiştirmesi üzerine gündeme gelen Mika Raun, çektiği videolar sonrasında adından bahsettirdi. Youtube üzerinde Psikolog Gökhan Çınar'ın programına katılan Raun hayatına dair önemli açıklamalar bulundu. Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra tanınmaz hale gelen Raun'un dekolteli paylaşımı bu kadarı da pes dedirtti.

Mika Raun'un dövme şovu

Göğsüne yaptırdığı dövmeyi göstermek için şekilden şekile giren Raun, neredeyse göğsünü açacaktı yorumları geldi. Yaptırdığı dövmesini cesur pozlarla paylaşan Mika Raun'un pozları...



Mika Raun dövmesi

Mika Raun kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya üzerine Mika Raun olarak bilinen fenomen 2001 doğumlu olup gerçek adı Mika Can Raun'dur. Üç kardeşli bir ailede dünyaya gelen Raun'un annesi Şanlıurfa ve baba Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi olan Raun, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek gündeme damgasını vurdu. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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