Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!

Son dönemin en çok konuşulan ismi Hadise, her geçen gün yeni bir konu ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay 5 aylık evliliğini ani bir şekilde sonlandıran ve hakkında bir dizi iddia bulunan isim bu kez de O Ses Türkiye jüriliğinden çıkmasıyla konuşuldu. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto, daha önce Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendiğini iddia etmişti. Hadise konu hakkında mahkemeye başvuracağını söylemesine rağmen iddiaların önü arkası kesilmiyor.
O Ses Türkiye jüriliğinden bu yüzden mi çıktı?
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları sık sık Hadise’yi hedef alan iddialarda bulunuyor. Arto bu kez de Acun Ilıcalı ve Hadise hakkında bir iddia ortaya attı. Uzun süredir O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi olan Hadise, ani bir karar ile kadrodan çıkmış ve Exxen’de yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasına transfer olmuştu. Hadise’nin jürilikten ayrılması O Ses Türkiye için deprem etkisi yaratırken Hadise ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Yasak aşk jüri koltuğundan etti iddiası!Söylemezsem Olmaz yorumcusu Arto, Hadise ile ilgili iddialarına dur durak vermeden devam ediyor. Bu kez de O Ses Türkiye için bir iddiada bulunan Arto, Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi Acun Ilıcalı’nın öğrendiği ve bu nedenle jürilikten attığını söyledi.
Bilindiği üzere Ebru Gündeş de O Ses Türkiye’nin jüri üyelerinden biri. Arto, Acun Ilıcalı’nın Hadise ile Ebru Gündeş’i yan yana getirmemek amacıyla Hadise’nin sözleşmesini iptal ettiğini ileri sürdü. Ancak Hadise, O Ses Türkiye’nin jüri üyeliğinden ayrılsa da Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’de O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyeliğine devam ediyor.