MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 13:52

Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi

Bugün Müge Anlı'da garip bir olay yaşandı. Kanser tedavisi gören yengesinin tedavi parasını alıp kaçtı. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı döneme damga vuran Ezel dizisindeki başrol oyuncusu Kenan İmirzaoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar isminden esinlenerek adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi.

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 13:52
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Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi


Bugün Müge Anlı'da garip bir olay yaşandı. Kanser tedavisi gören yengesinin tedavi parasını alıp kaçtı. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı döneme damga vuran Ezel dizisindeki başrol oyuncusu Kenan İmirzaoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar isminden esinlenerek adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi.

Tuğba Aslanhan isimli kadın eşi Mehmet bey ile Müge Anlı'ya başvurdu. kanser tedavisi gördüğünü, tedavi olmak için evlerini sattıklarını için kredi borcu olduklarını bu yüzden de bu bankayı zamanında bankaya yatıramadıklarını söyleyen çift bu parayı Ömer isimli gence verdiklerini ve de eşinin kardeşi olan bu Ömer isimli gencin tedavi masrafları için kullanacakları parayı alıp kaçtığını öne sürdü. İddiaların odağındaki Ömer isimli şahıs ise, Ezel dizisinden etkilenip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi. Dizi oyuncusu olduğunu öne sürdü. 



müge anlı ezel bayraktarDiziden etkilendi

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı döneme damga vuran Ezel dizisindeki başrol oyuncusu Kenan İmirzaoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar karakterinden esinlerek adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi. Dizide Ömer karakterinin başına bir takım olaylar geliyordu ve hem yüzünü hem sesini hem de ismini değiştirmek zorunda kalıyordu. Adını da Ezel Bayraktar olarak değiştiriyordu. Bu diziden etkilendiğini söyleyen ve gittiği mekanlarda para dağıttan spa merkezlerinde masaja giden Ezel gibi yaşıyorum diyen Ömer Müge Anlı'yı çılgına çevirdi.  

Bir dizi ile anlaştığını oyuncu olduğunu da söyleyen 26 yaşındaki genç, Yanlız Kurt dizisinde oynayacağını açıkladı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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