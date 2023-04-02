Kredi
02 Nisan 2023 - 20:45

Bu kampanya sadece hafta sonuna özel! O banka mobilden bunu yapana 25.000 TL para verecek: Kısıtlı süre kaldı!

Akbank'tan müşterilerine sevindirici haber! Mobilden bunu yapanlara 25 bin TL para ödeyecek. Bu ödeme de 36 ay vade ve düşük faiz kredi fırsatı sunulmaktadır. İşte ayrıntılar.

Kredi
02 Nisan 2023 - 20:45
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Bu kampanya sadece hafta sonuna özel! O banka mobilden bunu yapana 25.000 TL para verecek: Kısıtlı süre kaldı!
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Akbank müşterilerine müjdeli haberi duyurdu! Banka, maaşlı ve ödemesiz herkesin başvurabileceği 25.000 TL kredi ödüyor. Bu ödeme 36 ay vade ve düşük faizli kredi ile sunulmaktadır.

akbank

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Banka hesabı olmadan başvuru yapmak isteyenler cep telefonlarından mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu yapmak için kredi notu 1300 ve üzeri olan herkes bu mesajı 4425'e kredi bilgilerini girdikten sonra bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını girerek gönderebilir. Başvurunuz onaylanırsa 12 ay vadeli krediniz anında hesabınıza geçer.

AKBANK'TAN DİREKT KREDİSİ

Akbank Direkt kredi, banka şubesine gitmeden kredi kullanmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra online bankaya giriş yaptığınız ve 12 ay vadeli kredinizi hesabınıza aktardığınız anda bir onay alacaksınız.

kredi

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN YA DA BANKA ŞUBELERİNDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank ayrıca banka şubelerinden ve müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu yapma imkanı da sunmaktadır. Ancak kredinin onaylanması için kredi puanınızın en az 1300 olması gerekmektedir.

Sonuç olarak Akbank'tan 25.000 TL kredi kaçırılmaması gereken fırsat! Hem banka müşterileri hem de müşteri olmayanlar, uygun faiz oranı ile kredi başvurusunu kısa mesaj yoluyla veya banka şubelerinden yapabilirler. Hemen başvurunuzu yapın, 25.000 TL kredi fırsatını kaçırmayın!

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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