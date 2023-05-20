Bu kampanyaya başvuru yapmayan çok üzülür! Bankkart sahiplerine hediye yağmuru! Son güne sayılı günler kaldı







BANKKART KAMPANYASI







Son dönemlerde giderek fiyatların artması sebebiyle insanlar mağduriyet yaşarken bankalar da avantajlı harcama yapılabilmesi için sık sık kampanya düzenliyor. Bankkart kullanan müşterilere özel yeni bir kampanya başlatıldı! Peki kampanya şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankkart kullanan müşteirlere HOP uygulamasında özel 100 TL'ye varan sürüşler için 25 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya 18 MAyıs ve 18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya mobil uygulama ve kısa mesaj yoluyla katılım sağlanacak. Mesaj yoluyla katılım sağlayacak müşterilerin bankada kayıtlı olan telefon numaralarından 4757 numarasına HOP yazıp göndermesi gerekiyor.Kampanyadan yalnızca asıl kart sahibi faydalanabilir. Ek kartla yapılan harcamaların kazanımları asıl karta yansıtılacak. Kazanılan Bankkart Liralar 20 Haziran tarihine kadar müşterilerin kartlarına yüklenecek. Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde bu liralar kullanılabilecek. Kampanya dönemi süresince bir müşteri en fazla 25 Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Ücretsiz kullanımı, karta para yükleme işlemleri, nakit çekim işlemleri, ön provizyon işlemleri, iade ve iptal işlemleri ve Bankkart Lira kullanımları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya süresince yapılan işlemler iptal veya iade edilirse kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak, eğer Bankkart Lira yeterli bakiye bulunmazsa karta borç olarak yansıyacak.