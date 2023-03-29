Bu kampanyaya kimse hayır diyemeyecek! O bankanın müşterileri bir SMS gönderecek, 800 TL hesabına yatacak: O tarihe kadar süre verildi!













HALKBANK MARKET ALIŞVERİŞLERİNE 800 TL PARAFPARA HEDİYE!

HALKBANK PARAFPARA KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

Halkbank, müşterilerine harcamalarına göre kazandıran bir kampanya sunuyor. Ülkemizde son 2-3 yılda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ürün ve hizmet sayısı bir anda arttı. Bu durum vatandaşların alım gücünü ciddi anlamda zayıflattı. Ancak market ve bankaların sunduğu indirim kampanyaları vatandaşların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmaya başladı.Piyasa indirimleri ve banka promosyonlarının takibi vatandaşların bütçelerine büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden insanlar en uygun yerleri arayarak pazarlık yapmaya çalışırlar. Halkbank'ın başlattığı Parafpara kampanyası vatandaşlara çok uygun bir fırsat sunuyor. Bu ödeme kampanyası vatandaşların bütçelerine destek oluyor.Halkbank resmi internet sitesinde kampanya hakkında müşterilerini bilgilendirdi. 20 Nisan'dan önce yapılan alışverişlerde müşterilere 800 TL'ye varan Parafpara hediyelerinin verileceğinin altı çizildi. Ayrıca 20 Nisan 2023 tarihine kadar yurt içi pazarlama harcamalarına en az 2.500 TL harcayan müşteriler 200 TL hediye kazanma şansı yakalıyor. Kampanyadan yararlanmak için 2. ve 3. alışverişinize 250-350 TL arasında Parafpara hediye kazanabilirsiniz.Halkbank, müşterilerine ev eşyası alarak para kazandıran bir kampanya sunuyor. Kampanyaya katılmak için MARKET durum kartının son 6 hanesini yazıp 3404 numarasına kısa mesaj atmanız gerekmektedir. Kampanyaya katıldıktan sonra ilk alışverişinizden 200 Türk Lirası, ikinci alışverişinizden 250 Türk Lirası, üçüncü alışverişte, 350 Türk Lirası toplamda 800 Türk Lirası kazanabilirsiniz. Bu sayede alışveriş yaparken ek gelir elde etme imkanına sahipsiniz. Bu Halkbank kampanyası ile evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir ve aynı zamanda para kazanabilirsiniz. Siz de kampanyaya katılarak anında kazançlı alışverişlerin tadını çıkarabilirsiniz.