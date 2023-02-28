Bu kampanyayı kaçıran pişman olur! Tarım Kredi Maket'te ayçiçek yağı, çay ve toz şeker indirimi başladı!

Market alışverişi yapmak isteyen insanlar internet üzerinden kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Peki Tarım kredi Marketlerdeki bu hafta kampanyalı ürünler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLER KAMPANYALI ÜRÜNLERBu hafta Tarım Kredi Marketlerin kampanyalı ürünleri ve fiyatları şu şekilde;
-Tarım Kredi marka 5 litre zeytinyağı 469.90 TL -Anadolu marka kuru fasulye 32.50 TL -Anadolu marka Osmancık pirinç 28.90 TL -Tarım Kredi marka makarna 9.90 TL -Tarım Kredi marka domates salçası 37.90 TL -Tarım Kredi küp şeker 24 TL -Aynes beyaz peynir 79.90 TL -Aynes kaşar peyniri 99.90 TL -Tarım Kredi marka 3 dilimli 69.90 TL -Aynes marka kaymaksız ypğurt 42.50 TL -Aynes marka tereyağı 113.50 TL -Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması 27.90 TL -Tarım Kredi marka geleneksel kayısı reçeli 19.90 TL -Tarım Kredi marka Karadeniz siyah çay 67.90 TL -Çaykur marka siyah çay 75.90 TL -Çaykur marka siyah çay 44.90 TL -Tarım Kredi marka dondurulmuş sahlep 32.50 TL -Avşar marka maden suyu 19.90 TL -Tarım Kredi marka çubuk çay çeşitleri 12.90 TL -Tarım Kredi 400 gram donmuş kıyma 62.90 TL -Tarım Kredi marka kasap fermente sucuk 67.50 TL -Tarım Kredi marka dilim macar xsalam 9 TL -Asr marka donmuş işkembe çorbası 44.90 TL -TMO marka çekirdeksiz kuru üzüm 15 TL -TMO marka kavrulmuş iç fındık 55 TL -Eti cin jöleli bisküvi 17.90 TL -Torku marka premo bisküvi 16.90 TL -Koska marka susam krokan 7.90 TL -Koska marka cevizli koz helva 24.90 TL -Master marka patates cips çeşitleri 26.90 TL -Ülker marka çikolata 9.90 TL