Bu karışımı sabah uyanır uyanmaz için! Vücuttaki tüm bakteri ve mikropları yok ediyor: Şifalı tarifi denemeyen bin pişman







MALZEMELERİ







HAZIRLANIŞ:

SİRKENCÜBİN (SİRKENCEBİN) ŞERBETİNİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI NELERDİR?

VÜCUDU MİKROPLARDAN ARINDIRAN İÇECEKLER

SOĞANLI LİMONLU ÇAY TARİFİ

MALZEMELERİ

HAZIRLANIŞ

PEKMEZ VE LİMON

MALZEMELERİ

HAZIRLANIŞI

IHLAMUR ÇAYI

MALZEMELERİ

HAZIRLANIŞ

MÜRVER ŞURUBU

MALZEMELERİ

HAZIRLANIŞ

ZERDEÇALLI SÜT

MALZEMELERİ

HAZIRLANIŞ

Bu sirkeli ve ballı şerbeti, Osmanlı döneminin en sevilen içeceklerinden biridir. Hastalıklardan koruyan bu sağlıklı içecek özellikle aç karnına içilmelidir. Şimdi bu içeceğin nasıl yapıldığını görelim. İşte detaylar…• 1 litre su• 2-3 yemek kaşığı bal • 1 bardak elma sirkesi1 litre suya 2-3 yemek kaşığı bal ekleyin. Ardından elma sirkesini ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışınca 1-2 saat bekletin. Ardından günde 1 bardak için. UYARI: Bu karışım; Böbrek hastalığı, reflü ve ülser gibi sindirim rahatsızlıkları olanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeseniz bile bu tarifleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.Bu şifalı şerbet sindirim sistemini destekler ve hazımsızlığı iyileştirir. Antioksidan açısından da zengin olan bu içecek vücuttaki mikropları anında uzaklaştırır. Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Sonuç olarak sık yemek yemenizi engeller ve sizi tok tutar. Ancak sabahları aç karnına tüketirseniz vücut yağlarını yakarak kilo vermenize yardımcı olur.Doğal bir antibiyotik görevi gören soğan, limonla birleştiğinde sağlık için harikalar yaratıyor. A, B, C, E vitaminleri ve folik asit açısından zengin olan bu şifalı çay, hastalıklara karşı koruyucudur. Ayrıca bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir.• 1 adet limon • 3 yemek kaşığı bal • 1 adet soğan • 2,5 su bardağı suSoğanı ikiye bölün ve su dolu bir tencereye ekleyin. Daha sonra kaynattıktan sonra suyu 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Ardından ocağı kapatıp süzgeçten geçirelim. Son olarak bal ve limonu ekleyin.Bu karışım kronik öksürük ve boğaz ağrısını iyileştirir. Sonuç olarak, daha kolay nefes alacaksınız. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olduğu için vücudu toksinlerden arındırır ve organlarınızı korur.• 3 yemek kaşığı pekmez • Yarım limonun suyu • 1 bardak suBir bardak suya pekmez ve yarım limonun suyu eklenir. Daha sonra bu suyu iyice karıştırın. Bu karışımı günde bir kez tüketmeniz yeterlidir.Grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği bilinen bu şifalı çayın faydaları saymakla bitmez. Hafif ve rahatlatıcı etkisiyle boğaz ağrılarını giderir. Ayrıca limonla birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.• 1 bardak kaynar su • 2 yemek kaşığı misket limonu • Yarım limonIhlamuru bir demliğe koyun ve 10 dakika iyice ıslatın. Ancak pişirirken ağzının kapalı olmasına dikkat edin. Çay kaynayınca içine yarım limon sıkın. Günde 2 bardak yeterlidir.Kışın hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu şurup kesinlikle tüketilmeye değer. Şifa dolu bu şurup; Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki enfeksiyonları yok eder. Ayrıca müshil özelliği ile kabızlığı giderir.• 4 bardak su • 2 kaşık zencefil • 1 tatlı kaşığı toz tarçın • 3 kahve fincanı kurutulmuş mürver • Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu • 1 çay bardağı balBir tencere içerisine mürveri, suyu, karanfili ve tarçını koyun. Ardından kısık ateşte kaynamaya bırakın. 45 dakika kaynattıktan sonra biraz soğumasını bekleyin ve ardından balı ekleyin. Bu karışımdan haftada 3 kez 1 yemek kaşığı tüketin. Kullandıktan sonra su içmeyi unutmayın.Bu şifalı karışım antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde hastalıklara karşı korur. Vücut iltihabına iyi gelen zerdeçallı süt, vücudu ısıtır ve karaciğer blokajını açar.• 1 su bardağı süt • Yarım su bardağı su • Yarım tatlı kaşığı zerdeçal • 1 çay kaşığı bal • 1 çay kaşığı karabiberCezve içerisine suyla beraber sütü dökün. Ardından içine zerdeçal ekleyin. Kaynadıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin. Daha sonra karışıma karabiber ekleyin. Biraz soğuduğunda bal ekleyin. Aşırı tüketimden kaynaklanan zerdeçallı süt; Bu ishal, kabızlık ve mide ekşimesi gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle günde 1 bardaktan fazla içilmemelidir.