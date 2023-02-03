SAĞLIK
03 Şubat 2023 - 21:00

Bu karışımı sabah uyanır uyanmaz için! Vücuttaki tüm bakteri ve mikropları yok ediyor: Şifalı tarifi denemeyen bin pişman

Osmanlı döneminde padişahlar tarafından ilaç olarak keşfedilen bu su mucizevi bir şifa kaynağıdır. Bir bardağı vücuttaki mikropları yok eder, kuru öksürüğe iyi gelir. Şifa kaynağı olan bu karışım bunlarla beraber pek çok hastalığa karşı da koruyucudur. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

SAĞLIK
03 Şubat 2023 - 21:00
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Bu karışımı sabah uyanır uyanmaz için! Vücuttaki tüm bakteri ve mikropları yok ediyor: Şifalı tarifi denemeyen bin pişman
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Bu sirkeli ve ballı şerbeti, Osmanlı döneminin en sevilen içeceklerinden biridir. Hastalıklardan koruyan bu sağlıklı içecek özellikle aç karnına içilmelidir. Şimdi bu içeceğin nasıl yapıldığını görelim. İşte detaylar…

MALZEMELERİ

• 1 litre su



• 2-3 yemek kaşığı bal

• 1 bardak elma sirkesi

HAZIRLANIŞ:

1 litre suya 2-3 yemek kaşığı bal ekleyin. Ardından elma sirkesini ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışınca 1-2 saat bekletin. Ardından günde 1 bardak için.

UYARI: Bu karışım; Böbrek hastalığı, reflü ve ülser gibi sindirim rahatsızlıkları olanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeseniz bile bu tarifleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

şifalı karışım

SİRKENCÜBİN (SİRKENCEBİN) ŞERBETİNİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Bu şifalı şerbet sindirim sistemini destekler ve hazımsızlığı iyileştirir. Antioksidan açısından da zengin olan bu içecek vücuttaki mikropları anında uzaklaştırır. Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Sonuç olarak sık yemek yemenizi engeller ve sizi tok tutar. Ancak sabahları aç karnına tüketirseniz vücut yağlarını yakarak kilo vermenize yardımcı olur.

VÜCUDU MİKROPLARDAN ARINDIRAN İÇECEKLER

SOĞANLI LİMONLU ÇAY TARİFİ

Doğal bir antibiyotik görevi gören soğan, limonla birleştiğinde sağlık için harikalar yaratıyor. A, B, C, E vitaminleri ve folik asit açısından zengin olan bu şifalı çay, hastalıklara karşı koruyucudur. Ayrıca bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir.

MALZEMELERİ

• 1 adet limon

• 3 yemek kaşığı bal

• 1 adet soğan

• 2,5 su bardağı su

HAZIRLANIŞ

Soğanı ikiye bölün ve su dolu bir tencereye ekleyin. Daha sonra kaynattıktan sonra suyu 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Ardından ocağı kapatıp süzgeçten geçirelim. Son olarak bal ve limonu ekleyin.

PEKMEZ VE LİMON

Bu karışım kronik öksürük ve boğaz ağrısını iyileştirir. Sonuç olarak, daha kolay nefes alacaksınız. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olduğu için vücudu toksinlerden arındırır ve organlarınızı korur.

MALZEMELERİ

• 3 yemek kaşığı pekmez

• Yarım limonun suyu

• 1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir bardak suya pekmez ve yarım limonun suyu eklenir. Daha sonra bu suyu iyice karıştırın. Bu karışımı günde bir kez tüketmeniz yeterlidir.

IHLAMUR ÇAYI

Grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği bilinen bu şifalı çayın faydaları saymakla bitmez. Hafif ve rahatlatıcı etkisiyle boğaz ağrılarını giderir. Ayrıca limonla birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

MALZEMELERİ

• 1 bardak kaynar su

• 2 yemek kaşığı misket limonu

• Yarım limon

HAZIRLANIŞ

Ihlamuru bir demliğe koyun ve 10 dakika iyice ıslatın. Ancak pişirirken ağzının kapalı olmasına dikkat edin. Çay kaynayınca içine yarım limon sıkın. Günde 2 bardak yeterlidir.

MÜRVER ŞURUBU

Kışın hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu şurup kesinlikle tüketilmeye değer. Şifa dolu bu şurup; Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki enfeksiyonları yok eder. Ayrıca müshil özelliği ile kabızlığı giderir.

MALZEMELERİ

• 4 bardak su

• 2 kaşık zencefil

• 1 tatlı kaşığı toz tarçın

• 3 kahve fincanı kurutulmuş mürver

• Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu

• 1 çay bardağı bal

HAZIRLANIŞ

Bir tencere içerisine mürveri, suyu, karanfili ve tarçını koyun. Ardından kısık ateşte kaynamaya bırakın. 45 dakika kaynattıktan sonra biraz soğumasını bekleyin ve ardından balı ekleyin. Bu karışımdan haftada 3 kez 1 yemek kaşığı tüketin. Kullandıktan sonra su içmeyi unutmayın.

ZERDEÇALLI SÜT

Bu şifalı karışım antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde hastalıklara karşı korur. Vücut iltihabına iyi gelen zerdeçallı süt, vücudu ısıtır ve karaciğer blokajını açar.

MALZEMELERİ

• 1 su bardağı süt

• Yarım su bardağı su

• Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

• 1 çay kaşığı bal

• 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞ

Cezve içerisine suyla beraber sütü dökün. Ardından içine zerdeçal ekleyin. Kaynadıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin. Daha sonra karışıma karabiber ekleyin. Biraz soğuduğunda bal ekleyin.

Aşırı tüketimden kaynaklanan zerdeçallı süt; Bu ishal, kabızlık ve mide ekşimesi gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle günde 1 bardaktan fazla içilmemelidir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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