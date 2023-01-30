Bu karışımı yapanın yüzü doktor görmez! Bakteri, mikrop hepsini yok ediyor: Sadece 3 gün deneyin...







HASTALIKLARA ŞİFA KARIŞIMLAR







SOĞANIN FAYDALARI NEDİR

SARIMSAĞIN FAYDALARI

İlaç kullanımını azaltmak isteyen insanlar doğal besinlerle hastalıkları azaltarak bağışıklıklarını güçlendirmek istiyor. İşte insana şifa gibi gelen o karışımlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bağışıklık güçlendirmenin en etkili yöntemlerinden biri de doğal karışımlar olarak biliniyor. bu doğal karışımlardan en önemlisi soğan ve sarımsak kürü olarak biliniyor. Soğan ve sarımsak kürünü düzenli olarak tüketmek karaciğerin temizlenmesine ve bağışıklığın güçlenmesine sebep oluyor. Bu kür 21 gün boyunca yoğurt ile tüketilirse karaciğer temizlenirken vücuttaki zararlı maddeler de daha kolay atılmaktadır. Soğan ve sarımsak kürü 1 kase yoğurt içine ezilen 1 diş sarımsak ve kuru soğan rendelenmesi, üzerine de 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiber eklenmesiyle hazırlanmaktadır. Alerjisi ya da önemli bir hastalığı olan kişilerin bu kürü kullanmadan önce doktorlarına danışmaları daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer önemli karışım da zerdeçal, soğan ve zencefilden oluşuyor. Yapılışı; yarım çay kaşığı şeker, zencefil ve soğan tencerede kaynatılır ve üzerine 1 bardak su ilave edilir. Kaynayana kadar karıştırıldıktan sonra süzülerek 3 gün boyunca tüketilir. Bu karışım vücuttaki kirli kanın atılmasına, virüslerin yok olmasına sebep olur. Aynı zamanda akciğer sağlığına da iyi gelen karışımı kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.Doğal bir antibiyotik olarak bilinen soğan antioksidan ve antienflamatuar etkiye sahip bir besindir. Düzenli kullanıldığı zaman kronik hastalıklara iyi geldiği bilinir. Aynı zamanda soğan tüketimi kalp sağlığına da iyi gelen flavonoid etkisine sahiptir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre soğan vücuttaki kan basıncını düşürüyor ve iltihaplanmaya iyi geliyor. Aynı zamanda soğan menopoz öncesinde ve sonrasında kadınlarda kalça kırığı riskini azaltıyor. Soğan suyu tüketimi ise kemik sağlığını destekleyerek kemik kayıplarının önüne geçmeyi başarıyor.Sarımsak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların vücuttan atılmasına en büyük destekçi besinlerden biridir. Kış aylarında çocuklar altı ya da sekiz kez soğuk algınlığına, yetişkinler de iki ile dört kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Öksürük, ateş ve soğuk algınlığı yaşayan kişilere sarımsağın çiğ tüketilmesi iyi gelmektedir. Sarımsak soğuk algınlığını önlemenin yanında kalp sağlığına iyi gelir, sindirim konusunda yardımcıdır, beyin fonksiyonlarına iyi gelir, bağışıklığı güçlendirirken kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar, kilo kaybına yardımcıdır. Tüm dünyada sıkça karşılaşılan kalp krizi ve inmenin en etkili sebeplerinden biri de yüksek tansiyon olarak bilinmektedir. Yüksek tansiyonun inme ve kalp krizlerinde yüzde 70'inde etkili olduğu düşünülüyor. Ölümlerin ise yüzde 13.5'i yüksek tansiyon sebebiyle yaşanıyor. Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu olan kişiler düzenli tükettiğinde yardımcı olabiliyor ve kan basıncını düşürüyor. Ancak sarımsağı düzenli olarak tüketmeden önce yüksek tansiyon hastalığı olan insanların doktoruna danışması daha sağlıklı olacaktır.