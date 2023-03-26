Bu kartı yanınıza almadan alışverişe çıkmayın! Poşetlerin 100 TL'si bedavaya gelecek: O tarihe kadar elini çabuk tutan hediyeyi kapacak! Ramazan ayına girmemiz ile birlikte market ve gıda alışverişi yapacakları müjdeli haber geldi. 24 nisan ayına kadar geçerli olacak kampanya detayları paylaşıldı. Bu kartı olanlar yaşadı. Ramazan Bayramı öncesinde gıda ve market alışverişleri için 24 nisan tarihine kadar geçerli olacak kampanyalar hakkındaki detaylar haberimizde... İşte detaylar...
TEB BANKASINDAN GIDA VE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR İÇİN KAMPANYAManav, Şarküteri, market ve çeşitli gıda harcamaları için TEB Bankası kampanya başlattı. Teb Bankası Market çeşitli gıda alışverişleri için kampanya başlattı. Ramazan ayına özel olarak başlatılan kampanya duyurusunda TEB Bankası Kart sahiplerine yapacakları alışverişlerde 100 TL indirim fırsatı verilecek. İnternet sitesinden kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı. İşte o ayrıntılar...
Kampanyanın 23 mart ve 23 nisan tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. Market, manav, kasap, çeşitli gıda ve şarküteri harcamaları için kampanya geçerli olacak. Kampanya müşteri bazın olacaktır. Bir müşterinin en fazla kazanabileceği miktar 100 TL. Tek seferlik 400 TL ve üzeri harcamada 25 TL, toplamında ise 100 TL para kazanılacak. 28 nisan tarihinde ise kazanılan paralar hesaplara aktarılacak. Kampanya sadece bireysel kart sahipleri için geçerli olacak. TEB Banka Kartı ve CEPTETEB Banka Kartlılar için kampanya geçerli olacak. Bireysel kredi kartlar, sanal kartlar ve ticari kartların ise kampanyaya dahil olmayacağı belirtildi. Geri iadeli ve iptal edilen ürünler için ise verilen indirimli paraların geri alınacağı da belirtildi. Kampanyaya katılım sağlamak için CEPTETEB Mobil Uygulamasından, INDIRIMRAMAZAN yazarak 4616 numarasına SMS atarak kampanyaya katılım sağlayabileceksiniz.