Bu kentlerde yaşayanlar sokağa çıkmasın! MGM saat verdi: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın!













YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

DEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINMASINA DİKKAT EDİN

ÇIĞ TEHLİKESİ

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdumuzun kuzey, orta ve batısı, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz'in batısı, doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar bölgesinde. İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, batı ve orta Karadeniz ile batı Marmara ve Ege kıyılarında yer yer sağanak yağışlı geçecek.Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde ve Malatya ve Elazığ çevresinde bugün (Salı) toz taşınmasının beklendiği vurgulandı. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde yükseldiği, batı kesimlerde yağışlarla birlikte 2-4 derece düştüğü, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı, genellikle mevsim standartlarını takip ettiği ve rüzgarın çoğunlukla zayıf olduğu görülüyor.Güneyden ve güneydoğu, yer yer ılımlı, bu gece ve gece Türkiye'nin güneyinde Ege Denizi ve Göller bölgesinde bugün (Salı) Güney Marmara, Ege Denizi, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, İç Karadeniz ve Hatay civarı, Doğu Karadeniz, Ege ve Batı kesiminde zaman zaman kısa süreli (40-80, bazen 90 km/s) bir fırtınanın eseceğinin altı çizildi.Yağışlar Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında zaman zaman şiddetli olduğu için olası sorunlara (ulaşım aksamaları, ani sel, yerel sel vb.) karşı dikkatli olunmalı ve dikkatli olunmalıdır.Rüzgarlar Marmara'nın güneyi, güneyi, Ege Denizi ve Göller'den bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege Denizi, İç ve Batı Akdeniz, Orta Anadolu, İç Marmara'dan kuvvetli esecek. Karadeniz ve Hatay civarı bu gece ve gece. Doğu Karadeniz, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kısa süreli (40-80 ve 90 km/sa) fırtınalar beklendiğinden, olası olumsuz koşullara karşı önlem alınması gerekiyor. Ulaşım aksamaları, uçan çatılar, düşen ağaç ve direkler vb dikkatli olunmalıdır.Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevresindeki deprem bölgesinde, Şanlıurfa'nın güneyinde bir kısmı kuvvetli olmak üzere bugün (Salı) Suriye'den toz göçü bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğundan dikkatli olunmalıdır.Bugün (Salı) çok bulutlu, batı ve bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklarel ve Balıkesir'in batı kıyıları çevresinde akşam saatlerine kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güney ve güney-güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli (40-80 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 18 °C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman şiddetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 22 °C Çok bulutlu, sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16 °C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman şiddetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 23 °C Çok bulutlu, sağanak yağışlıBölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağış; Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın tüm bölgede güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli (40-90 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 17 °C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 19 °C Parçalı bulutlu hava, zaman zaman şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü fırtınalar İZMİR °C, 17 °C Çok bulutlu, il genelinde zaman zaman şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 18 °C Parçalı bulutlu hava, zaman zaman şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü fırtınalarHava az ve aralıklı bulutlu, iç kesimleri ve batısı çok bulutlu, Akdeniz'in batısı ve doğu Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgârın iç kesimlerde güneyli ve Hatay çevrelerinde batıdan kuvvetli ve kısa süreli (40-80 km/sa) sağanak şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 28 °C Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar bölgesi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21 °C Aralıklı bulutlu hava, bazen sağanak ve gök gürültüsü HATAY °C, 26 °C Parçalı bulutlu, parçalı bulutlu ve çok bulutlu K. MARAŞ °C, 23 °C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde (Salı) bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan tüm bölgede kuvvetli ve kısa süreli (40-80 km/sa) fırtına şeklinde esiyor. AĞRI °C, 19 °C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 21 °C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 19 °C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 20 °C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHava parçalı bulutlu olacak ve öğle yemeğinden sonra bölge için özellikle yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) olarak geçmesi bekleniyor. BOLU °C, 20 °C Parçalı bulutlu hava, bazen öğle saatlerinden sonra aralıklı şiddetli yağmur DÜZCE °C, 24 °C Parçalı bulutlu hava, bazen öğle saatlerinden sonra aralıklı şiddetli yağmur KASTAMONU °C, 22 °C Parçalı bulutlu hava, bazen öğle saatlerinden sonra aralıklı şiddetli yağmur ZONGULDAK °C, 19 °C Parçalı bulutlu hava, bazen öğle saatlerinden sonra aralıklı şiddetli yağmurHava yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra özellikle Orta Karadeniz'de zaman zaman sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde, rüzgar güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) bir fırtına gibi esiyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor. AMASYA °C, 27 °C Hava parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı SAMSUN °C, 21 °C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı TOKAT °C, 25 °C Hava parçalı bulutlu, öğle yemeğinden sonra sağanak yağışlı TRABZON °C, 18 °C Bu gece hava parçalı bulutluParçalı bulutlu ve parçalı bulutlu hava izin verilir. Bugün (Salı) öğle yemeğinden sonra Malatya ve Elazığ çevresinde toz hareketi bekleniyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 22 °C Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 15 °C Parçalı bulutlu KARS °C, 15 °C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 21 °C Parçalı bulutluParçalı ve aralıklı bulutlu havaya izin verilir. Bugün (Salı) Şanlıurfa'nın güneyi başta olmak üzere bölge genelinde toz sürüklenmesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 21 °C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 21 °C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 20 °C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 24 °C Parçalı bulutlu