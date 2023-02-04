Bu kentte yaşayanlar evden çıkmayacak! Toplu ulaşıma öyle bir zam geldi ki: Cepteki para otobüse dolmuşa yetmeyecek!







ZAM HABERİNİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI VERDİ











Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerinde artış yaşandı. Yeni zam kararı sonrası şehir içi bilet 9,75 TL olurken öğrenci biletleri 6,50 TL oldu. Kent genelinde, kartsız biniş ise 12 TL'ye yükseltildi. Manisa'da yeni zamlı tarife bugünden itibaren uygulamaya alındı.Manisa'da toplu taşıma ücretleri için alınan zam kararını Şoförler ve Otomobilciler Odası Salih Karaağaç duyurdu. Salih Karaağaç, fiyat artışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Ekonomik zorluklar nedeniyle belirli bir artış talep ettik ve bu talebimiz UKOME tarafından uygun bulundu. 2023 gibi tüccarlarımızı da etkileyen zorlu bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Asgari ücret, vergi, sigorta ve harçlar ile beraber aynı zamanda bakım onarım giderlerindeki keskin artış nedeniyle esnafın mesleki sürdürülebilirliğini artırma kararı aldık ve gelirleri azaldı. 27 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulu'nda toplu taşıma ve taksiler devreye girdi. Yarın sabahtan itibaren yapılacaktır. Fevzi Açıkel bu zamların neden gerekli olduğunu açıklayacak. Manisa merkez ile beraber zamlar 15 ilçemizde uygulamaya alınacak. Mahalleler arası ulaşım yüzde 30 arttı. Ayrıca 141 numaralı okul servisimiz var. 27 km uzaklıkta ve birçok öğrencinin olduğu ulaşım var. Burada ayrıca öğrenciler için 11,25 TL, öğrenciler için 7,25 TL ve ücretli yatılı okul için 13 TL olduğu teyit edilmiştir. Taksiler için açılış ücreti 9 TL, km için 12 TL, yukarı ve aşağı denilen kısa mesafeler için 40 TL'dir. Taksi 15 gün içinde hazır olacak."