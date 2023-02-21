Finans
21 Şubat 2023 - 23:00

Bu kez babalara devlet yardımı! e-Devlet'ten formu dolduran babalar 650 TL alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri genişleyerek devam ediyor. Peki babalar için ödenecek destek tutarı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
21 Şubat 2023 - 23:00
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Bu kez babalara devlet yardımı! e-Devlet'ten formu dolduran babalar 650 TL alacak!


Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Ödemeler kapsamında yeni bir duyuru da aile destek ödemeleri ile ilgili geldi. Peki aile destek ödemeleri şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ GENİŞLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Ödemeler kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve çocuklarının eğitim giderleriyle ilgili destek almak isteyen insanlara ödemeler düzenli olarak 12 ay boyunca yapılıyor. Aile destek ödeme başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden form doldurularak yapılıyor. Destek yardımları 450 TL ile 650 TL arasında değişiyor. 



Aile Destek Ödeme Tutarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen rakamlara göre 1 ve 2 çocuğu olan aileler 350 TL, 3 çocuğu olan aileler 450 TL, 4 çocuğu olan aileler 550 TL ve 5 ya da daha fazla çocuğu olan aileler 650 TL ödeme alıyor. Aile Destek Programı ismiyle hayata geçen proje ihtiyaç sahibi aileler için yapılıyor. En önemli şart ise hane içindeki eve düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar da bu desteğe başvuru yapabiliyor ancak kişi başına düşen gelir önemli bir yer tutuyor. Aile Destek Programı yalnızca belirlenen gelir kriteri kapsamında değerlendiriliyor. 2023 senesi için aile desteklerine zam yapılmadı, ancak son olarak Kasım ayında yapılan zamlara göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değiştiği de biliniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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