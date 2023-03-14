Bu kez deprem değil o vuracak! Prof. Dr. Naci Görür'den tüyler ürperten uyarı!







NACİ GÖRÜR'DEN YENİ AÇIKLAMA!







Deprem uzmanı başlığında dikkat çeken Naci Görür deprem tahminleri ile gündemde yerini sürekli almıştır. Tekrardan sosyal medyadan uyarıda bulundu. Bu sefer uyarı deprem için değil. Naci Görür ne için uyarıda bulundu? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.Yapılan deprem tahmini açıklamaları ile sosyal medyada viral olan Naci Görür dikkatleri yine üzerine çekti. Deprem tahminleri ile oldukça da tanınmıştır. Tekrardan deprem dışında bir uyarıda daha bulundu.Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde büyük yıkım yaşanmıştır. Deprem öncesinde tahminlerini dile getiren Naci Görür oldukça dikkat çekmiştir. Tanınması ardından yine uyarıda bulundu. Gözler ünlü uzmana çevrildi. İklim değişikliği uyarısında şu sözleri kullandı: “Yağışlar azalıyor. Fırtınalar çıkıyor, sel baskınları, kaya düşmeleri ve heyelanlar görülmektedir. Bütün dünya ısınırken deniz seviyesi yükseliyor. Dünya deniz seviyesinin hızlı bir şekilde yükselmesi ile önümüzdeki zamanda farklı sorunlarda bizleri beklemektedir.” sözleriyle tamamladı. Önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Çalışmalar için daha da hızlı olunmalı yorumunda bulundu.