GÜNDEM
10 Mart 2023 - 12:40

Bu kez deprem olmadı! O ilde 5 katlı bina yerle bir oldu: Ölü ve yaralı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 şiddetinde büyük depremler sonrası hasar gören bina yıkıldı. Malatya'da bulunan 5 katlı bina büyük depremler nedeniyle büyük bir hasar almıştı. 5 katlı bina yerle bir oldu. Konu ile ilgili açıklama yapıldı. AFAD ve valiliğin yaptığı açıklamada binada sessiz dinleme çalışmaları yapıldığı bildirildi. İşte binanın enkazında birileri var mı? Son detaylar neler? Tüm gelişmeler haberimizde...

GÜNDEM
10 Mart 2023 - 12:40
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Bu kez deprem olmadı! O ilde 5 katlı bina yerle bir oldu: Ölü ve yaralı...
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Bu kez deprem olmadı! O ilde 5 katlı bina yerle bir oldu: Ölü ve yaralı... Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 şiddetinde büyük depremler sonrası hasar gören bina yıkıldı. Malatya'da bulunan 5 katlı bina büyük depremler nedeniyle büyük bir hasar almıştı. 5 katlı bina yerle bir oldu. Konu ile ilgili açıklama yapıldı. AFAD ve valiliğin yaptığı açıklamada binada sessiz dinleme çalışmaları yapıldığı bildirildi. İşte binanın enkazında birileri var mı? Son detaylar neler? Tüm gelişmeler haberimizde...

Malatya

MALATYA'DA 5 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU




Büyük depremlerde büyük hasar gören Malatya'da bulunan 5 katlı bina yerle bir oldu. En ufak bir artçı sarsıntıda yıkılma noktasına gelen binalardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Malatya ilinin, Yeşilyurt ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir bina yerle bir oldu. Bir anda çöken binada insan olup olmadığıyla ilgili AFAD çalışma başlattı. Valilik ve AFAD'tan ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. İşte diğer ayrıntılar...

enkaz

Binanın enkazında kimsenin bulunmadığı kayda geçerken çalışmalara son verildi. Halen binanın enkazında çalışmaların sürdüğü AFAD'ın yaptığı açıklama ile belirtildi. İşte AFAD'ın o açıklaması:

"Malatya ilimizde ağır hasarlı 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmış olup ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Enkazda tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
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