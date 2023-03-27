Bu kez film aşkı gerçek oldu! Afra Saraçoğlu gönlünü o yakışıklıya kaptırdı: Dikkat çeken yakınlaşma!













Yeşilçam dizisinin başrollerini paylaşan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yeni aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile altı yıllık ilişkisini ocak ayında noktalamıştı. Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığının söylenmesinin ardından ünlü ikili için sosyal medyada yorum yağmuru geldi.Afra Saraçoğlu bir röportajında "Çağatay ile iyi bir enerjimiz vardı" dedi ve bu gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Aşk 101 oyuncusu Sinan Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran başarılı oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir ile adından söz ettirdi Yeşilçam dizisinde birlikte oynayan Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu, sosyal medyadan yeniden sevgili olmaya başladı. Taraflardan hiçbiri konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. İkili arasında herhangi bir yakınlaşma olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor.