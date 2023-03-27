MAGAZİN
27 Mart 2023 - 23:45

Bu kez film aşkı gerçek oldu! Afra Saraçoğlu gönlünü o yakışıklıya kaptırdı: Dikkat çeken yakınlaşma!

Yalıçapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Saraçoğlu, 4 yıldır beraber olduğu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bir anda bitirmişti. Mert Yazıcıoğlu daha sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka başladı. Afra Saraçoğlu'nun Blu TV platformunda ekranlara gelen Yeşilçam dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy ile birliktelik yaşadıkları söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
27 Mart 2023 - 23:45
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Bu kez film aşkı gerçek oldu! Afra Saraçoğlu gönlünü o yakışıklıya kaptırdı: Dikkat çeken yakınlaşma!
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Yeşilçam dizisinin başrollerini paylaşan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yeni aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile altı yıllık ilişkisini ocak ayında noktalamıştı. Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığının söylenmesinin ardından ünlü ikili için sosyal medyada yorum yağmuru geldi.

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Afra Saraçoğlu bir röportajında "Çağatay ile iyi bir enerjimiz vardı" dedi ve bu gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Aşk 101 oyuncusu Sinan Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayıran başarılı oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir ile adından söz ettirdi

Yeşilçam dizisinde birlikte oynayan Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu, sosyal medyadan yeniden sevgili olmaya başladı.

Taraflardan hiçbiri konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. İkili arasında herhangi bir yakınlaşma olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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