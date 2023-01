Bu kez tadı değil fiyatı cayır cayır yaktı! Acı biber fiyatlarını görenin nutku tutuldu! 'Bu kadar da olmaz'

TÜRKİYE'DE TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİNDE ALIM ZORLUĞU YAŞANIYOR







Baharat fiyatları her geçen gün artarken, acıbiberin fiyatı üretim maliyetinin yükselmesiyle beraber vatandaşın ağzını ve cebini yakmaya başladı.Türkiye'nin lezzet harikası olan acıbiber gün geçtikçe artan fiyatları nedeniyle vatandaşların cebini yakmaya başladı. Eskişehir'de faaliyet gösteren bir aktar dükkanının sahibi olan Koray Özkılıç, biber fiyatlarının üretiminin azlığı nedeniyle fiyatların yüksek oluşundan söz etti.Vatandaşların kiloyla almak yerine 150 ve 200 gram almak yerine tercih ettiğini dile getiren Özkılıç, "Üreticinin maliyetleri öne sürerek fiyat arttırmasından dolayı bu fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Yüksek kar marjı koymamaya çalışıyoruz, fiyatlar üretim fabrikalarından dolayı yüksek" dedi. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baharatların fiyatları her geçen gün artıyor. Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden olan acıbiberin kilo fiyatının 250 TL olduğu bilgisi vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. Acıbiberin yanı sıra pul biberin ve çarliston biberin de fiyatlarındaki artış vatandaşların cebinden çok para aldı. Üreticilerin maliyetleri öne sürmesi ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, biber konusunda daha uygun fiyatlar arayışı içerisinde. Her ne kadar aktar dükkanları uygun fiyatlar arasında yer alsa da, vatandaşların cebindeki kaynakları kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor.